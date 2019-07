Det vil bli de første direkte samtalene siden dialogen mellom landene brøt sammen i mai da president Donald Trump anklaget kineserne for å bryte løfter.

Samtalene skal pågå i to dager. Fra USAs side ledes samtalene av handelsrepresentanten Robert Lighthizer og finansminister Steven Mnuchin. Fra Kinas side møter etter all sannsynlighet visestatsminister Liu He og handelsminister Zhong Shan.