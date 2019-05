Gisseldrama utenfor Toulouse

Det var like over klokka 16 at gisseltakeren gikk inn i kiosken, som ligger i forstaden Blagnac nord for Toulouse. Her tok han fem personer som gisler, skriver avisen SudOuest.

Om lag en time senere skjøt ham mot politiet som står utenfor, men det er ikke meldt om at noen er såret.

Politiet sier ifølge SudOuest at de ikke tror det er snakk om en terrorhandling.

Gislene er ifølge nyhetsstasjonen France 3 eiern av kiosken og fire kunder. Gisseltakeren har på seg en motorsykkelhjelm der det er festet et go-pro-kamera.

Ifølge politiet er det foreløpig uklart hvem gisseltakeren er, og hva slags krav han stiller. Men han skal ha forlangt å få snakke med en forhandler, melder franske medier.