Frankrikes regjering åpner for å trekke tilbake deler av omstridt pensjonsreform

Frankrikes regjering åpner for å trekke tilbake forslaget i pensjonsreformen om å øke den vanlige pensjonsalderen fra 62 til 64.

Statsminister Édouard Philipp, her etter et møte med fagforeningsledere 7. januar. Foto: Foto: François Mori/AP/NTB scanpix

Det går fram av et brev sendt fra statsminister Édouard Philippe til fagforeningsledere lørdag. I brevet skriver Philippe at han er «villig» til å trekke tilbake forslaget om at den vanlige pensjonsalderen økes til 64.

Brevet kommer dagen etter at Philippe møtte fagforeningsledere med mål om å komme fram til en løsning på konflikten.

Den moderate fagorganisasjonen CFDT ønsket lørdag beskjeden fra Philippe velkommen. Dette viser regjeringens vilje til å finne en løsning, skriver fagorganisasjonen i en uttalelse.

Andre deler av reformen virker imidlertid regjeringen fortsatt innstilt på å gjennomføre. Philippe sa senest fredag at de er fast bestemt på å erstatte dagens pensjonssystem, som har 42 ulike pensjonssystemer med et felles, poengbasert system.

Frankrikes president Emmanuel Macron mener pensjonsreformen er et viktig ledd i de økonomiske reformene som han ser som nødvendige for at Frankrike skal være konkurransedyktig i årene som kommer.

Reformen har imidlertid møtt massiv motstand, og både jernbaneansatte og andre yrkesgrupper i Frankrike har lagt ned arbeidet i protest. Transportstreiken i landet har nå vart i 38 dager.

