Nye samtaler mellom Zelenskyj og Biden

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj snakket med USAs president Joe Biden søndag, mens Ukraina er under stadig press fra den russiske invasjonsstyrken.

USAs utenriksminister Antony Blinken (t.v.) møtte Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba på grensa mellom Ukraina og Polen lørdag.

– Som del av den konstante dialogen, hadde jeg en ny samtale med USAs president. På agendaen sto blant annet spørsmål om sikkerhet, økonomisk støtte til Ukraina og videreføringen av sanksjoner mot Russland, tvitrer Zelenskyj natt til søndag.

Ifølge Det hvite hus fremhevet Biden steg USA og allierte har tatt «for å øke Russlands kostnad for aggresjonen mot Ukraina».

Videre trakk han fram innsats fra private selskaper, som for eksempel bankkortgigantene Visa og Mastercard, for å isolere Moskva ved å stanse driften i landet.

Ba om fly og oljestans

Zelenskyj snakket lørdag med Senatet. Da ba han om at luftrommet over Ukraina ble stengt, eller om å få russiskproduserte fly til bruk i kampen mot den russiske invasjonshæren.

Østeuropeiske Nato-land har en rekke russiskproduserte fly tilgjengelig, typer som det ukrainske militæret er kjent med. De stammer fra Sovjet-tiden, men har i mange tilfeller vært i bruk fram til våre dager.

– Det er virkelig bruk for de flyene. Jeg skal gjøre det jeg kan for å hjelpe regjeringen med å ordne frakt, sa Senatets flertallsleder, demokraten Chuck Schumer ifølge Sky News.

Zelenskyj tok også til orde for stans av russisk oljeimport.

Senatorene lovet en ny bistandspakke på 10 milliarder dollar, men Det hvite hus har utelukket et forbud mot oljeimport, i frykt for at det vil presse prisene opp og gå utover amerikanske husstander som allerede strever med rekordhøy inflasjon.

Våpen, ammunisjon og penger har strømmet til Ukraina fra vestlige allierte, som også samlet har innført omfattende sanksjoner mot Moskva. Forrige uke godkjente USA en leveranse av militært utstyr til Ukraina for 350 millioner dollar, den største slike pakken i amerikansk historie.

Ingen flyforbudssone

Den ukrainske presidenten har kritisert Natos avgjørelse om å ikke opprette en flyforbudssone over Ukraina for å hindre bombing av byer i landet.

Utenriksminister Dmytro Kuleba møtte lørdag sitt amerikanske motstykke Antony Blinken, og omtalte avgjørelsen som et «svakhetstegn».

USA og Nato har gått bort fra dette fordi de mener det vil kunne føre til direkte konfrontasjon mellom Nato-styrker og russiske styrker.

Den eneste måten å håndheve et flyforbud over Ukraina på, vil være å sende kampfly. Det vil kunne kaste store deler av Europa ut i krig, advarte Natos generalsekretær Jens Stoltenberg fredag.

– Vi kommer derfor ikke til å rykke inn i Ukraina, verken på bakken eller i lufta, slo han fast.