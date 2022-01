Biden med tordentale mot Trump

Donald Trump har spunnet et nett av løgner, sa president Joe Biden da han på årsdagen for stormingen av Kongressen tok et nådeløst oppgjør med forgjengeren.

President Joe Biden langet ut mot forgjengeren Donald Trump på årsdagen for stormingen av Kongressen.

Trump-tilhengerne som stormet kongressbygningen angrep de institusjoner, verdier og idealer som generasjoner av amerikanere har marsjert for å beskytte, sa visepresident Kamala Harris torsdag.

– For første gang i historien tapte ikke bare presidenten et valg, han forsøkte også å hindre en fredelig maktovertakelse da en voldelig mobb stormet Kongressen, sa Biden.

Trumps sårede ego betød mer for ham enn demokratiet og grunnloven. Han aksepterer ikke at han tapte, selv om 93 senatorer, hans egen justisminister og hans egen visepresident sa det, fortsatte han.

– Sannheten er at USAs tidligere president har spunnet et nett av løgner om valget i 2020. Han har gjort dette fordi han setter egen makt foran prinsipper. Han ser sine egne interesser som viktigere enn landets interesse, sa Biden.

– Han gjorde det ingen president i amerikansk historie har gjort, han nektet å anerkjenne valgresultatet og folkets vilje, fortsatte han.

Væpnet opprør

Fem mennesker mistet livet og mange ble skadd da Trump-tilhengere, oppildnet av en tale den daværende presidenten hadde holdt kort tid i forveien, stormet kongressbygningen 6. januar 2020.

Dette gjorde de i et forsøk på å hindre at de folkevalgte tok Biden i ed som landets nye president, etter at han hadde fått over 7 millioner flere stemmer enn Trump.

– Dette var ikke en gruppe turister. Dette var et væpnet opprør. De var ikke ute etter å beskytte folkets vilje, de var ute etter å nekte folket å bestemme, sa Biden torsdag.

– Men de mislyktes. De mislyktes, og på denne dagen må vi minnes og forsikre oss om at noe slikt aldri, aldri skjer igjen, sa Biden.

Politisk vold

– På en dag som denne må vi bestemme oss for hvilken nasjon vi skal være. Skal vi være en nasjon som aksepterer politisk vold som en norm. Skal vi være en nasjon der vi tillater at partipolitiske valgfunksjonærer omstøter folkets lovlig uttrykte vilje, fortsatte han.

– Vi kan ikke tillate oss selv å bli en slik nasjon, slo Biden fast.

Visepresident Kamala Harris holdt også tale på årsdagen, og hun var heller ikke nådig i sin omtale av Trump-tilhengerne som stormet kongressbygningen.

– Ekstremistene som streifet rundt i disse gangene, var ikke bare ute etter livet til våre folkevalgte ledere. De forsøkte ikke bare å ødelegge bygningen, de angrep de institusjoner, verdier og idealer som generasjoner av amerikanere har marsjert for å beskytte, sa hun i sin tale.

– Politisk teater

Donald Trump varslet opprinnelig en pressekonferanse på årsdagen, men ombestemte seg og utsatte den til 15. januar.

Trump begrunnet avlysningen med «den fullstendig forutinntatte og uærlige» granskingen en kongresskomiteen har innledet etter stormingen og gikk samtidig hardt ut mot medienes omtale.

Bidens tale stemplet han torsdag som «politisk teater» og et forsøk på å ta oppmerksomheten bort fra egen udugelighet.

Republikanernes leder i Senatet, Mitch McConnell, anklaget på sin side Biden og Demokratene for å slå mynt på kongresstormingen.

– Det er fantastisk å se hvordan enkelte demokrater i Washington forsøker å utnytte denne årsdagen, sa han.