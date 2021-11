Uriks-spesial: Stefan Löfven går av etter «sju fantastiske år»

Sveriges statsminister Stefan Löfven leverte onsdag sin avskjedssøknad til talmannen i Riksdagen og ryddet dermed vei for etterfølgeren Magdalena Andersson.

Stefan Löfven har ledet Sverige siden 2014. Onsdag leverte han sin avskjedssøknad og ryddet dermed vei for Socialdemokraternas nye leder Magdalena Andersson.

NTB-TT

Publisert: Publisert: I dag 12:46

Statsminister Stefan Löfven (t.v.) overleverte onsdag sin avskjedssøknad til talmannen i Riksdagen, Andreas Norlén.

Magdalena Andersson overtok som leder av Socialdemokraterna etter Stefan Löfven 4. november. Nå ventes det at hun også overtar som statsminister. Adam Ihse / TT / NTB

Sveriges neste statsminister heter etter alt å dømme Magdalena Andersson, som tidligere i måneden ble valgt til ny partileder i Socialdemokraterna.

Klokka 12.30 troppet Löfven opp hos talmannen Andreas Norlén.

– Det har vært sju fantastiske år, sa Löfven da han møtte pressen en halvtime senere.

Den avtroppende statsministeren fortalte videre spøkefullt at han kommer til å savne badstua i Harpsund, herregården i Södermanland som svenske statsministre benytter som feriested, og der de ofte tar imot gjester fra utlandet.

– Men nå har jeg en skikkelig gulrot for å bygge min egen badstu i Örnsköldsvik, sa Löfven.

Lenge varslet

Löfven varslet allerede i august at han i løpet av høsten ville gå av som Socialdemokraternas leder, for så å bli avløst som statsminister.

4. november valgte Socialdemokraternas landsmøte finansminister Magdalena Andersson til ny partileder, men Löfven har ventet med å levere sin avskjedssøknad som statsminister. Bakgrunnen var de pågående forhandlingene om nye regler for vern av strandsonen og svenske skoger.

Etter intense forhandlinger ble det natt til onsdag oppnådde enighet mellom de to regjeringspartiene – Socialdemokraterna og Miljöpartiet de gröna – og Centerpartiet.

Godtar Andersson

Centerpartiets ledelse opplyste kort tid etter at de vil akseptere at Magdalena Andersson danner ny regjering.

Ifølge partiet innebærer forliket et mindre strengt vern av strandsonen, noe som åpner for byggevirksomhet langs små innsjøer og vassdrag, ved damanlegg og ved våtmarksområder.

I strandnære utviklingsområder som utpekes av kommunene, vil det også bli anledning til å bygge, ifølge partiet.

Utvikling

Miljöpartiet de gröna understreker på sin side at forliket ikke innebærer at man slår en strek over dagens forbud mot bygg i strandsonen, men at vernet vil bli styrket der det trengs mest.

Partiets talsperson, miljø- og klimaminister Per Bolund, understreker at allemannsretten i det store og hele består, men at endringene vil gjøre det enklere å få til utvikling på den svenske landsbygda.

Stort behov

Det samme påpeker næringsminister Ibrahim Baylan fra Socialdemokraterna.

– Når det gjelder beskyttelse av strandsonen, så har vi høyt utnyttede områder der vi har et stort behov for å skjerpe regelverket. Samtidig har vi i vårt tynt befolkede land områder med få mennesker, der det er behov for å gjøre det enklere og mer fleksibelt å bygge nærmere strendene, sier Baylan til Aftonbladet.

Også han understreker at allemannsretten skal stå sterkt i Sverige.

– Alle partier verner om allemannsretten, som er en svært viktig verdi for folk. Ikke bare garanterer vi den, men vi styrker den i visse områder, sier Baylan.

Aldri flertall

Stefan Löfven overtok som partileder i Socialdemokraterna i januar 2012 og kom da fra jobben som leder for det mektige fagforbundet IF Metall. Han hadde ingen tidligere erfaring fra Riksdagen, men 3. oktober 2014 ble han statsminister.

Til tross for at Löfven i sine to regjeringsperioder aldri har hatt flertall i Riksdagen, har han overlevd politisk og beholdt makten.

Trenger Vänsterpartiet

Magdalena Andersson vil heller ikke ha noe flertall i ryggen når talmannen etter alt å dømme gir henne regjeringsoppdraget.

Centerpartiet lover rett nok støtte, men hun trenger også støtte fra Vänsterpartiet som krever forhandlinger. Disse kan bli vanskelige og ta tid.

Etter valget i 2018 tok det to uker før regjeringssonderingene var over, noe talmannen fikk kritikk for å ha tillatt. Etter at Löfven i sommer ble felt av et mistillitsforslag fra Vänsterpartiet, fikk partiene derfor bare tre dager på å komme fram til enighet.

– Ikke lett

Da Löfven i sin sommertale i august opplyste at han ville gå av som partileder og overlate statsministerposten til en etterfølger, understreket han at det var med tungt hjerte.

– Det er ikke lett, men rett, sa Löfven, som fylte 64 år i juli.

11. september neste år skal Sverige velge ny Riksdag, og Löfven har understreket viktigheten av å la nye krefter slippe til.

– Jeg tenker på partiet. Hvordan skal partiet få de beste forutsetningene i neste valgkamp, sa han i august.