Harde ankla­ger mot Sverige­demokrat­erna etter Alme­dals-drapet

Anklagene hagler fram og tilbake i svensk politikk etter at utenriksminister Ann Linde kritiserte Sverigedemokraterna i kjølvannet av drapet under Almedalsuka.

Sverigedemokraternas partileder Jimmie Åkesson reagerer kraftig på uttalelsene fra utenriksminister Ann Linde. Foto: Anders Wiklund / TT / NTB

NTB-TT

Bakgrunnen for ordstriden er at aktor i straffesaken mot Theodor Engström, som er siktet for drapet under Almedalsveckan i juli, torsdag sa at han mistenker at Centerpartiets leder Annie Lööf var det egentlig målet.

«Forferdelig at det hatet som SD og andre høyreekstreme krefter har rettet mot Annie Lööf, har ført til dette», skrev Ann Linde på Twitter torsdag.

– Det er en ganske uverdig debatt når utenriksministeren forsøker å klistre trusselen mot Annie Lööf på mitt parti, parerte SD-leder Jimmie Åkesson fredag.

Sveriges utenriksminister Ann Linde beskylder Sverigedemokraterna for å spre hat, og setter dette hatet i sammenheng med drapsplanene mot Centerpartiets leder Annie Lööf.

– Høyt stemmeleie

Åkesson kom også med en uttalelse om at det generelt har vært et høyt stemmeleie i den svenske politiske debatten.

– Er det noen som har hatt et høyt stemmeleie i debatten, så er det Annie Lööf, hevdet han.

Det fikk statsminister Magdalena Andersson til å reagere og komme på banen.

– Det virker som Jimmie Åkesson mener Annie Lööf kan skylde seg selv, sa hun til pressefolk under et besøk på Linköpings universitet.

Centerpartiets leder Annie Lööf skal ha vært det egentlige målet til den terrorsiktede mannen som drepte en kvinne under Almedalsuka i Sverige tidligere i sommer. Foto: Pontus Lundahl / TT / NTB

– Implisitt trussel

Andersson mener Åkesson i praksis legger skyld på et av ofrene i saken.

– Det blir jo implisitt en trussel mot personer som står tydelig opp mot SD og deres syn på verden, sa statsministeren.

Åkesson mener på sin side at også han er utsatt for det høye stemmeleiet i debatten.

– Jeg kalles for rasist, putinist, klimafornekter og alt mulig som polariserer debatten, og det bør man unngå, mener han.

Imidlertid mener han ikke at det er den politiske debatten som har skylden for drapet og angrepsplanene i Almedalen. I stedet viser han til at psykiatrien fungerer for dårlig.

Ing-Marie Wieselgren ble angrepet på Donners plass i Visby i juli under Almedalsuka. Hun døde senere av skadene.

Siktet for terror

Almedalsveckan tilsvarer Arendalsuka i Norge og arrangeres årlig i Visby på Gotland.

Det var psykiateren Ing-Marie Wieselgren som ble drept under årets arrangement. Drapet skjedde rett ved der Lööf var i ferd med å holde en pressekonferanse. Den antatte gjerningsmannen Theodor Engström er siktet for drap, terror og terrorplanlegging.

Utenriksminister Ann Linde frykter at politikernes tøffe tone kan påvirke personer som har lett for å ty til vold.

– Alle politikere må være forsiktige med dette. Vi har sett i andre land hva en slik demonisering av personer og politikere leder til, sa hun til Aftonbladet fredag.

Hun hevdet at Sverigedemokraternas nett-TV-kanal Riks i prinsippet har demonisert Annie Lööf.