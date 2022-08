Sverigedemokraterna ydmyker Moderaterna

MALMÖ: Moderaternas partileder, Ulf Kristersson, har fått den valgkampen han hadde håpet på. Likevel risikerer han et katastrofevalg og ydmykelse, i og med at Sverigedemokraterna seiler forbi Moderaterna i meningsmålingene.

Det begynner å se mørkt ut for Ulf Kristersson og den borgerlige blokken. Men mye kan skje fram mot valget 11. september.

Kristina Olsson Aftenbladet/Politiken

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Alt var klappet og klart for en suksessrik valgkamp. Etter åtte år med Socialdemokraterna ved roret, regjeringskriser og veltede statsministere, sto både stjerner og meningsmålinger på Moderaternas og Ulf Kristerssons side. Lov og orden toppet lista over velgernes viktigste valgemner, og det er et emne hvor velgernes tillit er størst til nettopp Moderaterna.

Etter en voldsom sommer med mange skuddepisoder og gjengoppgjør har Sverige de siste ukene vært utsatt for flere oppsiktsvekkende hendelser. Deriblant drapet på en mann ved kjøpesenteret Emporia i Malmö og forrige ukes skuddveksling ved en lekeplass i Eskilstuna, hvor en kvinne og hennes fem år gamle sønn ble truffet. Det er voldsomme episoder som passer direkte inn i Moderaternas historie om en svensk regjering som har feilet grovt i kampen mot gjengene. Hva kunne egentlig gå galt?

Drømmevalgkampen

Hittil har det meste gått galt. Ulf Kristersson har på mange måter fått en drømmevalgkamp, hvor hans sterkeste valgtema – lov og orden – har satt dagsorden og trumfet alle andre emner, som helsevesen, økonomi og velferd – emner som Socialdemokraterna tradisjonelt gjør det bra på. Kristersson kjemper mot en regjering som har sittet i åtte år på det svakest mulige grunnlaget, og det er veldig usedvanlig at en regjering gjenvelges for en tredje valgperiode.

Jimmie Åkesson (SD)

Statsminister Magdalena Andersson (S)

Likevel begynner det å se mørkt ut for Ulf Kristersson og den borgerlige blokken. I de daglige meningsmålingene svinger det frem og tilbake med mellom ett og to prosentpoeng mellom rød og blå blokk. Internt i den blå blokken skjer det imidlertid store endringer.

I forrige uke gikk Moderaterna tilbake med flere prosentpoeng, mens Sverigedemokraterna gikk fram. Det betyr at Sverigedemokraterna nå er Sveriges nest største parti, og det smerter Moderaterna som alltid har vært det store opposisjonspartiet. Mest vondt gjør det naturligvis for Ulf Kristersson som har satt hele sin troverdighet inn på at Sverige må ha en ny regjering og at han skal være statsminister.

Hvordan kunne det gå så galt?

Sverigedemokraterna inn i varmen

For bedre å forstå situasjonen må man se tilbake på det forrige valget. For det var høsten 2018, hvor Ulf Kristersson måtte oppgi forsøket på å danne en borgerlig regjering, at han bestemte seg for ikke lenger å isolere Sverigedemokraterna.

Moderaterna har derfor brukt de siste fire årene på å bygge en relasjon til det høyrepopulistiske partiet og dets leder Jimmie Åkesson. Man har holdt utallige møter, Moderaterna har utdannet partiets stab i praktisk regjeringsarbeid, og Ulf Kristersson har brukt et mildere språk om Sverigedemokraterna enn han for eksempel gjorde under valgkampen i 2018.

Nå er Sverigedemokraterna en del av den nye borgerlige blokken, som tradisjonelt har talt Kristdemokraterna, Moderaterna og Liberalerna

Nå er Sverigedemokraterna en del av den nye borgerlige blokken, som tradisjonelt har talt Kristdemokraterna, Moderaterna og Liberalerna. Men det har åpenbart ikke kommet gratis for Moderaterna. I forrige uke har målingene pekt på Sverigedemokraterna som landets nest største parti, mens Moderaterna har vært nede på mellom 15 og 16 prosent oppslutning. Det ligner resultatet fra det som internt i partiet kalles «katastrofevalget» 2002.

En annen faktor – som ligger utenfor Moderaternas kontroll – er partilederskiftet som skjedde hos Socialdemokraterna i november i fjor. En sliten Stefan Löfven som motstander, hadde vært noe helt annet enn en Magdalena Andersson som klarer å møte Kristersson i debattene med både energi og slagferdighet.

Etter en vår med krig i Ukraina er tilliten til Sveriges første kvinnelige statsminister blitt skyhøy, og fortsatt ligger den på mellom 55 og 59 prosent på meningsmålingene. Ulf Kristersson har til sammenligning mellom 32 og 33 prosent tillit blant velgerne. Han mistet en del støtte da han tidlig i sommer stilte seg bak et forsøk på å velte justisminister Morgan Johansson – noe velgerne ikke var helt enig i.

Selv om tendensen i forrige ukes meningsmålinger fortsetter fram til valgdagen 11. september, er ikke alt håp ute for den borgerlige blokken. Samlet sett er det fortsatt et veldig tett løp mellom de to regjeringsalternativene. Men internt kan en situasjon hvor Sverigedemokraterna blir større enn Moderaterna skape store problemer når et regjeringssamarbeid skal realiseres. Utover at det vil være en ydmykelse for Ulf Kristersson, vil Sverigedemokraterna kunne trekke den borgerlige politikken i en helt ny retning.

Fakta Slik ligger det an Socialdemokraterna 29 % Sverigedemokraterna 20 % Moderaterna 18 % Vänsterpartiet 9 % Centerpartiet 7 % Kristdemokraterna 6 % Liberalerna 5 % Miljöpartiet 5 % Politico, Poll of Polls Les mer