Zelenskyj: Ukraina er Europas skjold mot Russ­land

Ukraina er Europas skjold mot den russiske trusselen, en trussel som senere kan ramme Europa selv, sa Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj lørdag.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier i sin tale i München at Ukraina har vært Europas skjold mot Russland, men hvis Ukraina faller, rettes trusselen mot Europa. Han krever også en tidsplan for ukrainsk Nato-medlemskap.

NTB

– I åtte år har Ukraina vært et troverdig skjold. I åtte år har Ukraina holdt stand mot en av verdens største hærer, sa Zelenskyj i en tale på sikkerhetskonferansen i München og fortjener mer internasjonal støtte.

Ukraina fortjener mer internasjonal støtte, men verden har sviktet Ukraina fordi Europas sikkerhetsstruktur er ødelagt, hevdet han videre.

– Sikkerhetsarkitekturen i Europa er nesten ødelagt, og det er for sent å snakke om å fikse den, sa han og fordømte andre land for ikke å gi Ukraina den militære støtten som trengs.

Han kalte støtten som hittil er kommet, «mer som hostesaft enn som en god covid-medisin mot en reell trussel som kan ramme resten av Europa etter Ukraina».

– Nå er tiden for å handle

– Hvis Vesten er overbevist om at en russisk invasjon står for døra, da er det nå man må handle, sa han og ba om hjelp og sikkerhetsgarantier.

– Dere sier at krigen kommer. Så hva venter dere på? Vi trenger ikke sanksjonene deres når bombene har begynt å falle, sa han og tilbød seg å legge fram en liste over hvilken støtte de trenger.

Blant det han krevde i talen, var en klar tidsplan for ukrainsk medlemskap i Nato.

– Hva kan vi gjøre? Vi kan fortsette med full støtte til Ukraina og landets forsvar, og en klar og gjennomførbar tidsplan for medlemskap i alliansen, sa han.

Vil møte Putin

Zelenskyj foreslo også å møte Russlands president Vladimir Putin for å avverge en russisk invasjon.

– Jeg vet ikke hva den russiske presidenten vil. Derfor foreslår jeg at vi møtes, sa han.

I talen fortalte han at ukrainerne lever sine liv så normalt de kan, til tross for trusselen, siden de ikke har noe alternativ.

– Bare å legge oss i kister og vente på at utenlandske soldater kommer, er ikke noe vi er innstilt på å gjøre. Vi kan ikke forholde oss passivt, og vi kan ikke fortsette å leve med å si fra dag til dag at krigen kommer i morgen. Hvordan kan man ha stabilitet i et land som det, sa han og ba igjen verden sende våpen og investere.

– Vi er ikke rammet av panikk. Vi ønsker bare å leve våre liv, sa han.