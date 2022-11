Redningsskip på vei mot Korsika – Frankrike raser mot Italia

Verken Frankrike eller Italia vil ta ansvar for et skip med 234 potensielle asylsøkere om bord. Italia har tidligere pekt på at skipet er Norges ansvar.

Migranter og flyktninger forlater redningsskipet Geo Barents, som seiler under norsk flagg, og går i land i Catania på Sicilia. Ocean Viking, som også seiler under norsk flagg, har ennå ikke fått legge til kai og er nå på vei til Frankrike.

NTB-AFP

Migranter og flyktninger på vei ut fra Geo Barents tirsdag kveld.

En mann forlater Geo Barents tirsdag kveld, da de siste migrantene og flyktningene fikk forlate skipet.

En mann blir registrert før han får lov til å gå i land i Catania på Sicilia etter å ha blitt reddet av fartøyet Geo Barents, som seiler under norsk flagg og brukes av Leger Uten Grenser.

De siste dagene har i alt fire skip som har reddet over 800 migranter og flyktninger i Middelhavet, bedt om å få legge til kai i Italia. Saken er den første testen på hvordan Italias nye ytre høyreregjering kommer til å håndtere de mange asylsøkerne som ankommer landet via Middelhavet.

Under valgkampen lovet landets nåværende statsminister Giorgia Meloni en streng linje.

Mens situasjonen har løst seg for tre av redningsskipene, er situasjonen fortsatt uavklart for de i alt 234 menneskene som befinner seg om bord på Ocean Viking. Fartøyet seiler under norsk flagg og brukes av organisasjonen SOS Méditerranée.

Siden 27. oktober har skipet bedt om tillatelse til å legge til kai i Italia, men uten å få svar fra italienske myndigheter. Tirsdag satte det kursen mot Frankrike.

– Stilt overfor Italias taushet og den eksepsjonelle situasjonen, har Ocean Viking nå trappet opp anmodningen om en trygg havn i Frankrike, heter det i en uttalelse fra SOS Méditerranée.

Skipet er ventet å nærme seg den franske øya Korsika torsdag.

Takket Frankrike

Men i stedet for å si ja, langer nå franske myndigheter ut mot Italia.

– Skipet er for tiden i italiensk territorialfarvann. Det er ekstremt klare europeiske regler for dette, som også er akseptert og innført av italienerne, sier Olivier Véran, talsmann for den franske regjeringen, og legger til at Italias holdning er uakseptabel.

At Meloni tirsdag takket Frankrike for å ta imot Ocean Viking, har ikke gjort saken bedre.

– Vi uttrykker vår dypeste takknemlighet for Frankrikes avgjørelse om å dele ansvaret for migrantkrisen, som fram til nå har hvilt på skuldrene til Italia og noen få andre middelhavsland, heter det i Melonis uttalelse.

Samtidig har det italienske nyhetsbyrået AGI uten å oppgi kilder meldt at Frankrike har gått med på å la Ocean Viking legge til kai i Marseille. Avtalen skal ha blitt inngått mellom Meloni og Frankrikes president Emmanuel Macron under klimatoppmøtet i Egypt mandag kveld, ifølge AGI.

Krav til Norge

I forrige uke krevde Meloni at Norge og Tyskland tar imot migrantene og flyktningene om bord på redningsskipene ettersom de seiler under henholdsvis norske og tyske flagg.

Hun skal også ha sendt en epost til den norske og tyske ambassaden i Roma der hun antyder at skipene opererer i strid med Italias sikkerhetslover. Meloni argumenterer for at de må regnes som «piratskip» hvis ikke Norge og Tyskland tar ansvar for dem, ifølge den britiske nettavisen Express.

Andre redningsskip har de siste dagene fått legge til kai, i første omgang for at de mest sårbare personene om bord skulle få gå i land. I helgen kunne rundt 500 personer forlate to skip etter at de en kort stund fikk legge til kai på Sicilia, mens rundt 250 andre ble nektet landstigning.

Lot resten gå i land

Tirsdag kveld fikk imidlertid resten av passasjerene gå i land, dagen etter at både FN og EU ba om en rask løsning for alle om bord på redningsskipene.

Dermed kunne 214 mennesker forlate Geo Barents, som seiler under norsk flagg og brukes av Leger Uten Grenser (MSF), mens 34 mennesker kunne forlate Humanity, som seiler under tysk flagg og brukes av organisasjonen SOS Humanity.

Et fjerde redningsskip, Rise Above som seiler under tysk flagg og brukes av organisasjonen Mission Lifeline, fikk mandag kveld lov til å legge til kai i Reggio Calabria i Sør-Italia. Alle de 89 migrantene og flyktningene om bord fikk gå i land.

Organisasjonene som utfører redningsoperasjonene i Middelhavet, har meldt at menneskene de har reddet, lider av akutt psykologisk stress. Mandag kveld kunne man se mennesker på Geo Barents holde opp plakater der det sto «Hjelp oss!» To syrere hoppet ifølge MSF i sjøen og nektet å både spise og drikke etter at de ble reddet opp på skipet igjen.