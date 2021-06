Møtet mellom Joe Biden og Vladimir Putin over tidligere enn ventet

Møtet mellom Russlands president Vladimir Putin og USAs president Joe Biden er over etter fire timer, opplyser Det hvite hus. Møtet tok kortere tid enn ventet.

Foto: Saul Loeb / Pool AFP

NTB

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

President Joe Bidens kortesje forlot villaen der møtet ble holdt like etter kunngjøringen.

Det ble avholdt to runder med møter, først et der bare presidentene og utenriksministrene i de to landene deltok, deretter et med en større gruppe tjenestemenn. I tillegg til Biden og utenriksminister Antony Blinken var blant annet nasjonal sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan og Moskva-ambassadør John Sullivan med i den amerikanske delegasjonen.

Fra den russiske siden deltok Putin og utenriksminister Sergej Lavrov, samt blant annet militærets øverstkommanderende Valerij Gerasimov og viseutenriksminister Sergej Rjabkov.

De to møtene varte i henholdsvis 93 og 65 minutter, med en pause på 45 minutter, skriver CNN.

De to presidentene skal avholde hver sin pressekonferanse i løpet av kort tid. Biden og Putin har aldri møttes som presidenter, og møtet i historiske Villa la Grange er et forsøk på å lette på det svært spente forholdet mellom de to landene.