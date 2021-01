Joe Biden: - Demokratiet vårt er under angrep

Lovgivere har blitt bedt om å gjemme seg under sine stoler i Kongressen etter at demonstranter stormet bygget. Nå evakueres kongressbygningen.

NTB

De folkevalgte i Representantenes hus ble bedt om å gjemme seg under setene sine etter at Trump-tilhengerne tok seg inn i Kongressen.

Nå blir bygget evakuert.

Flere av Trump-tilhengerne som tok seg inn i bygget, var iført gassmasker. Bilder fra inne i Kongressen viser bevæpnede sikkerhetspersonell som sikter mot døren inne i bygget.

I en tale til folket sier den kommende presidenten Joe Biden at demokratiet vårt er under et angrep uten sidestykke.

Ubekreftede meldinger hevder at det er løsnet skudd inne i Kongressbygningen. Foto: J. Scott Applewhite / AP

Demonstranter har tatt seg inn i Kongressbygningen. Foto: Manuel Balce Ceneta / AP

Politiet bruker våpen for å få kontroll over situasjonen. Foto: Andrew Harnik / AP

Foto: Andrew Harnik / AP

Foto: John Minchillo / AP

Republikansk kongressmedlem: Dette er et kuppforsøk

Det republikanske kongressmedlemmet Adam Kinzinger skriver på Twitter at dette er et kuppforsøk etter at Kongressen ble stengt ned.

Kinzinger er representant fra Illinois.

– Dette er et kuppforsøk, skriver han kort på Twitter.

Godkjennelsen av valgresultatet i Kongressen er foreløpig stoppet, og Kongressen er stengt ned. Demonstranter har tatt seg inn i bygningen, og folk klatrer på veggene til bygningen.