Ny hverdag venter for reisende mellom EU og Storbritannia

Den nye brexitavtalen hindrer ikke at det er slutt på fri bevegelse mellom EU og Storbritannia og nye reiseregler.

Foreløpig kan EU-borgere slippe unna med å vise sitt nasjonale ID-kort når de ankommer Storbritannia, som for eksempel via London's Heathrow Airport. Men i oktober må passet fram. Foto: Matt Dunham / AP / NTB.

NTB-AFP

Fra årsskiftet regnes briter som tredjelandsborgere og kan ikke lenger gå i «EU-køen» i passkontrollen. De kan heller ikke gå i de selvbetjente automatene lenger. EU-borgere må på sin side belage seg på å bli behandlet som alle andre utlendinger når de kommer til Storbritannia.

Briter som allerede bor i et EU-land og EU-borgere som er etablert i Storbritannia, beholder i utgangspunktet sin rettigheter i tråd med utmeldingsavtalen fra sist vinter.

Tidsgrense

De som bare besøker unionen av og til – eller pendler eller har feriehus i EU – kan ikke lenger være i EU i mer enn 90 dager i løpet av en 180-dagers periode. De må også sørge for at passet er gyldig i minst et halvt år. I tillegg kan de bli pålagt å vise at de har forsikring, penger til å betale for seg eller en returbillett.

EU-borgere som skal til Storbritannia kan foreløpig bruke nasjonalt ID-kort til å reise, men fra oktober må de ha med pass. De kan inntil videre bruke selvbetjeningskøen i passkontrollen. Europeere med kriminelt rulleblad risikerer å bli avvist ved grensen, og familiemedlemmer som ikke er fra EU kan bli nødt til å søke om britisk visum.

Irer og briter kan fortsatt ferdes fritt mellom de to landene.

Nye krav for jobb og studier

Det kommer også nye regler om visum for arbeidsreiser, men det gjøres trolig unntak for deltakelse på konferanser og møter.

For EU-borgere som vil jobbe i Storbritannia, kommer det krav om språkkunnskaper og minsteinntekt. Studenter må også ha visum dersom de skal studere i Storbritannia i mer enn et halvt år. I tillegg må EU-studenter nå betale like høye skolepenger som andre internasjonale studenter.

Det blir også nye regler og krav for dem som vil flytte fra Storbritannia til EU eller omvendt. Også briter som allerede bor i ett EU-land, må regne med å møte ekstra krav dersom de vil flytte til et annet av de 27 medlemslandene.