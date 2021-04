Firmaets kvinne

LONDON: Dronning Elizabeth kan se tilbake på et liv fylt med drama, kriser, skandaler, krig og et monarki som er blitt rystet helt ned i sine fundamenter under hennes tid som dronning. Onsdag denne uka fylte dronning Elizabeth II av Storbritannia 95 år.

Året er 1981 og dronn ing Elizabeth II, flankert av den norske kongen Olav V, besøker Stavanger. Jonas Haarr Friestad