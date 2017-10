Rapport: Klimaendringer har kostet amerikanerne dyrt

En rapport som ble frigitt mandag konkluderer med at USAs regjering har brukt rundt 350 milliarder dollar i løpet av det siste tiåret på katastrofehjelpeprogrammer og for å dekke tap etter flom og ødelagt avlinger.

Tallet inkluderer ikke tapene fra årets skogbranner og orkaner, som forventes å være blant de dyreste i USAs historie.

Rapporten sier at det for øyeblikket ikke er noen strategisk plan for å håndtere disse tilbakevendende kostnadene, som kan vokse til å utgjøre en budsjettkostnad på 35 milliarder dollar per år innen 2050.

President Donald Trump har kalt klimaendringer for oppspinn, melder nyhetsbyrået AP.