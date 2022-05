DUPs leder erkjenner nederlaget – Sinn Féin har vunnet valget i Nord-Irland

Det proirske partiet Sinn Féin har for første gang vunnet valget på den folkevalgte forsamlingen i Nord-Irland.

Sinn Feins nordirske leder Michelle O'Neill ligger an til å bli ny førsteminister etter at partiet vant valget i Nord-Irland.

NTB-AFP

Seieren betyr at Sinn Féin får førsteministeren.

– Det ser nå ut til at Sinn Féin vil bli det største partiet, erkjente lederen for unionistpartiet DUP, Jeffrey Donaldson, lørdag.

Probritiske unionister har styrt Nord-Irland siden opprettelsen i 1921. Unntaket har vært perioder der området har vært direkte styrt fra London.

Valgseieren til Sinn Féin beskrives som historisk. Opptellingen etter torsdagens valg startet fredag morgen, og resultatet var klart lørdag. Partiet har fått flest plasser i folkeforsamlingen, som har 90 representanter.

BBCs tall viser sent lørdag ettermiddag at 72 av setene er fordelt. Sinn Féin har fått 23 representanter, mens DUP har 19. Sentrumspartiet Alliance Party har også hatt kraftig framgang og har fått 15.

Sinn Féins nordirske leder Michelle O'Neill sier landet går inn i en «ny æra».

– Dette er et definerende øyeblikk for vår politikk og vårt folk, sier hun.

– Jeg vil stå for et inkluderende lederskap, som støtter mangfold, garanterer rettigheter og likhet for dem som er blitt ekskludert, diskriminert mot eller ignorert i fortiden, fortsatte O'Neill.