Sinn Féin er største parti i Nord-Irland

Det proirske partiet Sinn Féin har for første gang vunnet valget på den folkevalgte forsamlingen i Nord-Irland.

Sinn Feins nordirske leder Michelle O'Neill ligger an til å bli ny førsteminister etter at partiet vant valget i Nord-Irland.

Seieren betyr at Sinn Féin får førsteministeren – hvis en ny regjering kommer på plass.

– Det ser nå ut til at Sinn Féin vil bli det største partiet, erkjente lederen for unionistpartiet DUP, Jeffrey Donaldson, sent lørdag ettermiddag.

Seieren er en milepæl for et parti som lenge var knyttet til den paramilitære gruppen IRA, en gruppe som i flere tiår brukte vold i et forsøk på å tvinge vekk britisk kontroll. Også den britiske hæren, en tidligere nordirsk politistyrke og protestantiske paramilitære grupper var dypt involvert i voldsspiralen.

Probritiske unionister har styrt Nord-Irland siden opprettelsen i 1921. Unntaket har vært perioder der området har vært direkte styrt fra London.

Opptellingen etter torsdagens valg startet fredag morgen, og resultatet var klart lørdag.

– Ny æra

Folkeforsamlingen på Stormont i Belfast har 90 representanter.

BBCs tall viser lørdag kveld at Sinn Féin har sikret seg 27 av dem, mens DUP har 24 eller 25. Sentrumspartiet Alliance Party har også hatt kraftig framgang og har fått minst 17.

Sinn Féin har fått rundt 29 prosent av stemmene, mot DUPs 21 prosent.

Partiets nordirske leder Michelle O'Neill sier landet går inn i en «ny æra».

– Dette er et definerende øyeblikk for vår politikk og vårt folk, sier hun.

– Jeg vil stå for et inkluderende lederskap, som støtter mangfold, garanterer rettigheter og likhet for dem som er blitt ekskludert, diskriminert mot eller ignorert i fortiden, fortsatte O'Neill.

Sammenføyningene knaker

I valgkampen i Nord-Irland er spørsmålet om irsk gjenforening, som Sinn Féin støtter, blitt tonet ned av partiet. Da resultatet var klart, var imidlertid Skottlands førsteminister Nicola Sturgeon raskt ute med å bringe teamet på banen.

– Det er uten tvil store, grunnleggende spørsmål som stilles om Det forente kongedømmet som en politisk enhet nå. De stilles her i Skottland, og de stilles i Nord-Irland og de stilles i Wales. Jeg tror at vi kommer til å se noen grunnleggende endringer i det britiske styret, og jeg er sikker på at en av dem blir skotsk uavhengighet, sa hun, i en kommentar til valgresultatet.

Brexit-misnøye

DUP-leder Donaldson gjentok på sin side at hans parti ikke vil delta i en ny regjering uten endringer i brexitavtalen Storbritannia har inngått med EU.

Han krevde at statsminister Boris Johnson oppfyller sitt løfte om «å gjøre det som er nødvendig» med den såkalte Nord-Irland-protokollen.

DUP ønsker at grensekontrollen i Irskesjøen skal fjernes.

Maktfordelingsavtale

Både Storbritannia og EU var enige om at det ikke var aktuelt å innføre grense- og tollkontroll på den irsk-nordirske grensa da Storbritannia forlot unionen. Alternativet var å skape en grense i Irskesjøen mellom Nord-Irland og resten av Storbritannia.

Grensen har imidlertid skapt store problemer for britisk næringsliv, i tillegg til stor irritasjon blant Nord-Irlands protestantiske innbyggere. De mener det svekker Nord-Irlands plass i Det forente kongedømmet og truer deres britiske identitet.

DUPs krav kan skape vansker for etableringen av en ny nordirsk selvstyreregjering. Selv om Sinn Féin har vunnet retten til å utnevne førsteminister, betyr den inngåtte maktdelingsavtalen at en regjering ikke kan dannes hvis ikke DUP blir med.