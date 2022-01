Forsvarsministeren vil ikke ta militære grep som nabolandene

Forsvarsministeren sier Norge ikke tar noen militære grep som følge av den spente situasjonen i Europa nå, til tross for at naboene våre gjør det.

Soldater fra Gotlands regiment patruljerte i Visby havn torsdag. Russlands mobilisering ved Ukrainas grense og den spente tonen mellom Russland og Nato har fått det svenske forsvaret til å øke sin synlige virksomhet, blant annet på Gotland. Forsvaret kaller det en beredskapsjustering. Foto: Karl Melander / TT / NTB

NTB

Bildene av svenske soldater som patruljerer gatene på Gotland, har fått stor oppmerksomhet også her hjemme de siste dagene. Sverige sier soldatene er kommandert ut for å vise at Sverige ikke er naive.

– Først og fremst viser det at Sverige ser alvoret i situasjonen og agerer ut fra det, sier forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp) til NTB.

Han sier han forstår at slike bilder kan vekke uro.

– Men samtidig er det også viktig å understreke det som er sagt tydelig på svensk side, at de ikke ser noen grunn til å frykte et angrep på Sverige. I det ligger det at det ikke er grunn for uro verken på norsk eller svensk side, sier Enoksen.

Ingen økt aktivitet fra norsk side

Danmark har på sin side valgt å sende forsterkninger til Nato-styrkene i Baltikum. Norge har ikke fått henvendelse om å øke vår tilstedeværelse der, sier Enoksen. Ei heller tar vi militære grep på hjemmebane slik svenskene gjør.

– Vi følger med og har økt årvåkenhet i nord, men vi ser ikke grunn til å iverksette aktivitet ut over det nå, sier Enoksen.

Han påpeker at Norge allerede har styrker til stede i Litauen, og at en eventuell henvendelse fra Nato om å øke tilstedeværelsen må vurderes hvis den kommer.

Enoksen sier at han «anser det som uaktuelt» å sende norske styrker til Ukraina for å bidra med opptrening av ukrainske styrker, slik det er blitt foreslått tidligere.

– Særdeles spent

En stridsvogn i gatene i Visby på Gotland.

Situasjonen i Ukraina vurderer forsvarsministeren som «særdeles spent» etter de store russiske troppeforflytningene dit.

– Det er ingen tvil om at de er i stand til å gjennomføre en krigshandling mot Ukraina. Så er Nato-sporet og vårt spor det samme: Det er å følge det diplomatiske sporet, se hva som kan være mulig å få til. Det er opp til Russland, sier Enoksen.

Russland har stått knallhardt på at Vesten må innfri krav som her blir omtalt som umulige å innfri, som å garantere at Ukraina ikke blir del av Nato, eller at det ikke skal utplasseres vestlige våpen der.

Samtidig har Russland økt sin aktivitet i Østersjøen, mens det også kommer meldinger om uidentifiserte droner over nøkkelmål i Sverige, blant annet over tre av landets atomkraftverk. Det er ukjent hvem som står bak disse droneflygingene.

Den russiske aktiviteten i Østersjøen følges tett.

– Det er ikke unormalt at Russland har fartøy inn i Østersjøen, men det er en økt aktivitet nå. Så gjenstår det å se hvor disse fartøyene skal. Det er ikke utenkelig at det har sammenheng med de store troppeforflytningene som er gjort inn mot Ukraina, sier Enoksen.

– Ikke unormal aktivitet i nord

Han understreker at Norge ikke ser noen økt eller unormal aktivitet på russisk side i nord.

– Vi har løpende dialog med våre naboer og har god dialog også med Sverige. Vi både orienterer hverandre og har kontakt. Det betyr også at vi også følger utviklingen i Østersjøen, men først og fremst utviklingen i nord, sier Enoksen.

Enoksen sier at Nato står samlet, og at han ikke opplever noen uenighet innad i forsvarsalliansen om linjen man skal legge seg på overfor Russland.

– Så ligger det i bunn at Ukraina ikke er Nato-medlem, men Ukraina må stå fritt til selv å bestemme sine alliansepartnere. De kan ikke la Russland diktere eller styre det, sier Enoksen.

– Jeg synes den finske presidenten ga et godt budskap om det i jula der han var tydelig på at det er Finland som bestemmer om de skal bli medlem av Nato eller ikke, sier forsvarsministeren.