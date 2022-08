Flere døde etter at to fly kolliderte i California

Minst to personer døde da to fly kolliderte idet de forsøkte å lande på en flyplass i Watsonville i California torsdag.

NTB-AP

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

På byens twitterkonto opplyses det at det er mottatt meldinger om at det er flere døde. Hendelsen fant sted like før klokka 15 lokal tid.

Den lokale avisa The Pajaronian skriver at minst to mennesker er døde, noe også nyhetsbyrået AP siterer tjenestepersoner på. Et øyenvitne forteller til avisa at flyenes vinger traff hverandre mens de forsøkte å lande.

Deretter så et av flyene ut til å vippe over på siden, før det krasjet. Det andre flyet fortsatte å fly over rullebanen før det krasjet i en gresslette, tok fyr og deretter smadret inn i en flyhangar, forteller øyenvitnet videre. Flyhangaren fikk store skader, skriver avisa.

Ifølge tjenestefolk på stedet var det en mann, en kvinne og en hund om bord det andre flyet. Alle døde. Ifølge den amerikanske luftfartsmyndigheten FAA var kun piloten om bord det første flyet.

Kollisjonen etterforskes. Ingen på bakken ble skadd.

Watsonville ligger i Santa Cruz fylke sentralt i California, rundt 16 mil sør for San Francisco.