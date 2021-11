Ny virusvariant skaper frykt verden over

Den nye virusvarianten i Sør-Afrika skaper frykt verden over. Land etter land stenger grensene, og det fryktes at dagens vaksiner ikke er gode nok.

Den nye virusvarianten omikron ble først påvist i Sør-Afrika. Den skaper frykt verden over, har resultert i stans i flyginger fra det sørlige Afrika og krav om karantene for reisende fra denne delen av verden.

NTB-Nils-Inge Kruhaug

Publisert: Publisert: Nå nettopp

EU oppfordrer til stans i alle direkteflyginger fra flere land i det sørlige Afrika, noe som fredag førte til trengsel på flyplassen i Johannesburg.

Tyske Biontech har alt startet arbeidet med å utvikle en ny koronavaksine, som skal fungere bedre mot den nye varianten av viruset.

Den nye virusvarianten, som er døpt omikron og har fått betegnelsen B. 1.1.529, viser seg å ha usedvanlig mange mutasjoner og er derfor trolig også vanskeligere å bremse spredningen av.

Omikron-varianten har alt funnet veien til Botswana, Hongkong og Belgia, og EU oppfordret fredag alle sine medlemsland til å innføre stans i alle direkteflyginger fra Sør-Afrika, Botswana, Eswatini, Lesotho, Mosambik, Namibia og Zimbabwe.

Noen timer senere ble EUs medlemsland også oppfordret til å teste alle reisende fra disse landene, samt innføre krav om karantene.

Karantenekrav

Norge har ingen direkteflyginger fra denne delen av verden, men innfører også krav om ti dagers karantene for reisende fra de samme landene.

UD fraråder samtidig reiser som ikke er strengt nødvendig til disse landene.

– FHI jobber nå med å innhente mer informasjon om den nye virusvarianten. Helsemyndighetene følger situasjonen nøye og vurderer ulike tiltak, opplyste helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) fredag.

USA og Canada

Fredag kveld norsk tid kunngjorde også USA og Canada at grensene stenges for reisende fra land i det sørlige Afrika.

For USAs del trer innreiseforbudet i kraft mandag og gjelder personer som kommer fra Sør-Afrika, Botswana, Zimbabwe, Namibia, Lesotho, Eswatini, Mosambik og Malawi.

Det gjøres imidlertid unntak for amerikanske statsborgere som vender hjem fra disse landene.

Canada stenger grensa for alle som har vært innom det sørlige Afrika i løpet av de siste 14-dagene, men gjør også unntak for egne statsborgere.

Det innføres imidlertid obligatorisk testing ved ankomst for canadiere som kommer fra området, med pålegg om karantene inntil et negativt testresultat foreligger.

Også reisende som har ankommet Canada fra det sørlige Afrika de siste to ukene blir bedt om å teste seg.

Overdrevne

Sør-Afrika mener reaksjonene på omikron-varianten, og tiltakene som settes i verk, er overdrevne.

– Disse reiserestriksjonen er fullstendig imot normer og standarder satt av Verdens helseorganisasjon (WHO), sa landets helseminister Joe Phaahla fredag.

Styrelederen i den sørafrikanske legeforeningen, Angelique Coetzee, kaller de internasjonale reaksjonen for «storm i et vannglass», ifølge BBC.

Børsfall

Nyheten om den nye virusvarianten resulterte i fredag i kraftig børsfall verden over.

Hovedindeksen på Oslo Børs falt med 3,2 prosent, Nikkei-indeksen i Tokyo falt med 2,5 prosent, CAC 40 i Paris endte 4,7 prosent, DAX-indeksen i Frankfurt med 4,2 prosent og FTSE-indeksen i London med 3,6 prosent.

Også på Wall Street var det røde tall etter åpning, og to timer før børsslutt var Dow Jones-indeksen 2,5 prosent ned og Nasdaq 2,2 prosent ned.

Begrenset beskyttelse

Dagens koronavaksiner gir trolig begrenset beskyttelse mot den nye virusvarianten, sier den sørafrikanske forskeren Shabir Madhi.

Han er professor i vaksinologi ved University of the Witwatersrand i Johannesburg. I tillegg har han en direktørstilling i det sørafrikanske medisinske forskningsrådet.

Også andre eksperter er bekymret for om dagens koronavaksiner vil virke dårligere mot den nye varianten.

– Det er bekymring for at varianten skal spre seg og at vaksinene er mindre effektive mot den, sier Tyra Grove Krause ved Statens Serum Institut i Danmark.

Storbritannias helseminister Sajid Javid sier også at dagens vaksiner kan vise seg å være mindre effektive mot den nye virusvarianten.

For tidlig

Det europeiske legemiddelverket (EMA) mener imidlertid at det er for tidlig å si om det trengs en ny vaksine for å bekjempe den nyoppdagede varianten.

– EMA mener at det for øyeblikket er for tidlig å forutse behovet for en tilpasset vaksine med en annen sammensetning for å takle denne nye varianten, het det i en uttalelse fra legemiddelverket fredag.

Tyske Biontech har likevel startet arbeidet med å utvikle en ny vaksine som skal fungere bedre mot slike nye varianter. De håper den nye vaksinen kan være klar. løpet av seks uker, og at den kan tas i bruk innen 100 dager.

Tenk globalt

– Dette er det vi har vært veldig bekymret for. Fattige deler av verden, særlig Afrika, har få vaksinerte, og risikoen for nye mutasjoner blir veldig stor, sier Norad-sjef Bård Vegar Solhjell til NTB.

Han befant seg fredag i Ghana og understreker viktigheten av å tenke globalt.

– Tenker vi ikke globalt, risikerer vi å få pandemien tilbake som en bumerang fra fattige land, sier Solhjell.

Norad-sjefen ber norske myndigheter tenke seg nøye om før det settes i gang et omfattende program for å gi alle nordmenn en tredje dose med vaksine.

– Vi bør tenke oss svært nøye om før vi gjør akkurat det. Det bør andre rike land også gjøre, sier han og viser til at behovet for vaksiner er skrikende i Afrika.

Få vaksinerte

I Sør-Afrika, der den nye varianten først ble oppdaget er bare 23,8 prosent av innbyggerne fullvaksinert. Det er likevel flere enn i noe annet land i Afrika.

I Nigeria, som er Afrikas mest folkerike land, er bare 2,8 prosent av befolkningen fullvaksinert, og blant Kongos over 90 millioner innbyggere er andelen bare 0,1 prosent.

– Fra et faglig ståsted er det avgjørende at et økende antall vaksinedoser og tester går til lavinntektsland. Her er det mange sårbare grupper og helsepersonell som ikke er vaksinert, og det er trolig høye mørketall når det gjelder døde. Vår frontlinje mot covid nå er i Afrika, sier Solhjell.