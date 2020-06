Rapport: Flystyrten i Pakistan skyldtes menneskelig svikt

Flystyrten som krevde 97 menneskeliv i Pakistan i mai, skyldtes menneskelig svikt både i cockpiten og flygeledelsen, ifølge en foreløpig granskingsrapport.

Frivillige ser etter overlevende fra flyet som styrtet i et boligområde i Karachi i Pakistan 22. mai. Foto: Fareed Khan / AP / NTB scanpix

NTB-AFP

Folk tenner lys for de 97 dødsofrene for flystyrten i Karachi i mai. Foto: Fareed Khan / AP / NTB scanpix

Passasjerflyet til statseide Pakistan International Airlines (PIA) krasjet under innflygingen til flyplassen i Karachi 22. mai.

Alle unntatt to av personene om bord mistet livet da flyet styrtet i et boligområde.

– Flygeren og flygelederen fulgte ikke standard prosedyrer, sa Pakistans luftfartsminister Ghulam Sarwar Khan da han la fram resultatet av den innledende granskingen i nasjonalforsamlingen onsdag.

Korona-diskusjon

Ifølge ham diskuterte flygerne koronapandemien mens de forsøkte å lande flyet av typen Airbus A320 og hadde koblet ut flyets autopilot.

– Piloten og co-piloten holdt ikke fokus, og samtalen dreide seg gjennomgående om koronaviruset, sier luftfartsministeren.

Khan forteller at flyet fløy over dobbelt så høyt som det skulle da det gikk inn for landing. Da både cockpiten og kontrolltårnet ignorerte prosedyrene, resulterte det i en avbrutt krasjlanding som påførte flyets motorer store skader.

Flyet gikk i bakken i nærheten av flyplassen under det andre landingsforsøket.

29 hus ødelagt

Det pakistanske etterforskningsteamet har analysert innholdet i de såkalte svarte boksene – ferdskriveren og taleregistratoren. Med på teamet er representanter fra Frankrikes regjering og luftfartsindustrien.

Flyet var «100 prosent i stand til å fly, det var ingen tekniske feil», understreker Khan.

Flyulykken er den verste som har rammet Pakistan på åtte år. Tragedien skjedde få dager etter at landet hadde gjenopptatt kommersiell innenriks luftfart etter en pause på to måneder som følge av pandemien.

Mange passasjerer var på vei for å feire den muslimske høytiden id al-fitr sammen med sine kjære.

Rundt 29 hus fikk store skader etter flystyrten, og innbyggerne vil få erstatning for de materielle tapene, lover Khan.