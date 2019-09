Dorian setter kursen mot Canada

De siste prognosene viser at Dorian beveger seg over åpent hav i nordøstlig retning etter at orkanen nå har forlatt kysten av delstaten North Carolina.

Uværet ventes å passere over havet utenfor den sørøstlige delen av regionen New England i USA, ifølge USAs orkanvarslingssenter NHC. Deretter viser prognosene at Dorian vil treffe deler av Nova Scotia i Canada sent lørdag kveld, norsk tid, og senere Newfoundland, før restene av uværet fortsetter over Atlanteren.

Underveis har imidlertid Dorian blitt svekket. Uværet var en orkan i kategori 5 da det herjet over Bahamas. Der er 43 mennesker så langt bekreftet omkommet. Ødeleggelsene i øystaten er omfattende og myndighetene har ennå ikke oversikt. Det ventes at dødstallet vil stige betraktelig.

På vei mot USA ble orkanen nedgradert til kategori 1. Da Dorian traff kysten i North Carolina, brakte den med seg kraftig vind, regn og oversvømmelser. På ei øy utenfor kysten av delstaten var rundt 800 mennesker berørt da hjemmene deres sto under vann.

– Endelig har orkanen Dorian forlatt North Carolina. Orkanen har etterlatt seg ødeleggelse med stormflo som satte øya Ocracoke under vann, sier guvernør Roy Cooper.