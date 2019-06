Omfattende sikkerhetstiltak under pride-parade i Jerusalem

Det anslås at rundt 10.000 mennesker deltok i paraden. Mange av dem hadde regnbueflagg og plakater med krav om like rettigheter for homofile, bifile og transpersoner.

Jerusalem regnes som en hellig by både av jøder, muslimer og kristne, og en stor del av befolkningen er dypt religiøse. Rundt 2.500 politifolk var torsdag utkommandert for å ivareta sikkerheten og forhindre angrep på paraden.

En rekke personer ble pågrepet, mistenkt for å ville forstyrre arrangementet. Da politiet ransaket en mann som oppførte seg mistenkelig, viste det seg at han gikk med kniv.

I 2015 ble en 16 år gammel jente knivstukket og drept i pride-paraden i Jerusalem. Gjerningsmannen var en ultraortodoks jødisk ekstremist, som også knivstakk og såret flere andre.

Han var blitt løslatt fra fengsel bare noen uker tidligere, etter å ha sone ti år i fengsel for et lignende angrep i 2005. Mannen er nå igjen bak lås og slå, hvor han soner en livstidsdom.