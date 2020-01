Statsadvokat: Null samarbeid fra prins Andrew i Epstein-saken

Prins Andrew har overhodet ikke samarbeidet i forbindelse med etterforskningen av den nå avdøde Jeffrey Epstein, ifølge en amerikansk statsadvokat.

Amerikansk påtalemyndighet og FBI har bedt om å få avhøre prins Andrew om Jeffrey Epstein, men prinsen har så langt ikke svart, melder New York Times. Foto: CHRIS RADBURN / X06614

Den amerikanske statsadvokaten Geoffrey Berman fortsetter etterforskningen av Jeffrey Epstein, men har så langt ikke fått noen hjelp av britiske prins Andrew. På mandagens pressekonferanse hadde han med seg flere personer som har opplevd seksuelle overgrep som barn. Foto: Foto: Craig Ruttle / AP / NTB scanpix

– Til dags dato har prins Andrew bidratt med null samarbeid, sa statsadvokaten på Manhattan, Geoffrey Berman, på en pressekonferanse foran Epsteins eiendom i New York mandag.

Nyhetsbyrået Associated Press har forsøkt å få en kommentar fra Buckingham Palace, men har ikke lyktes.

Amerikanske påtalemyndigheter har ønsket å avhøre den britiske prinsen i forbindelse med saken, men så langt skal han ikke har svart på henvendelsene, ifølge New York Times.

Tidligere har prins Andrew sagt at han er villig til å samarbeide med etterforskerne.

Funnet død på cellen

Epstein ble funnet død i en fengselscelle i New York i august. Han var anklaget for å ha drevet menneskehandel med mindreårige jenter. Rettsmedisinere har konkludert med at han tok sitt eget liv.

Etter dette har en amerikansk kvinne stått fram og hevdet at Epstein betalte henne for å ha sex med prins Andrew da hun var 17 år. Det har prins Andrew avvist, blant annet i et mye omtalt BBC-intervju i desember.

Prins Andrew kunngjorde i fjor at han trekker seg fra alle kongelige plikter som følge av oppmerksomheten om hans vennskap med Epstein og anklagene fra den amerikanske kvinnen.

– Noen hjalp Epstein

Geoffrey Berman ville mandag ikke røpe detaljer om etterforskningen, men han framholdt at saken ikke er over selv om Epstein er død.

– Jeffrey Epstein kunne ikke ha gjort det han gjorde uten hjelp fra andre, og jeg kan forsikre dere om at etterforskningen går framover, sa han.

Pressekonferansen holdt han sammen med medlemmer av Safe Horizon, en organisasjon som jobber for å sikre rettighetene til ofre for seksuelle overgrep.

USAs justisminister William Barr har tidligere sagt at han vil stille alle som hjalp Epstein, for retten.

– Presset til sex

Virginia Roberts Giuffre har sagt at Epstein tok henne med verden rundt etter at de to traff hverandre i Florida i 2000, og at han presset henne til å ha sex med en rekke eldre menn.

Hun har pekt ut prins Andrew, to høytstående amerikanske politikere, en anerkjent akademiker, flere rike finansmenn og statsadvokat Alan Dershowitz, som nå er en del av forsvarsteamet i riksrettssaken mot president Donald Trump. Alle mennene har avvist anklagene.

Ifølge Giuffre hadde hun sex med Andrew tre ganger, deriblant i London i 2001, hjemme hos Epsteins kjæreste Ghislaine Maxwell.

– Visste ikke

Både Andrew og Maxwell har sagt at de ikke visste at Epstein misbrukte tenåringsjenter seksuelt. I et TV-intervju i fjor høst insisterte Andrew på at han var ute og spiste pizza med barna sine den kvelden Giuffre sier at de møttes i London.

To fengselsvakter skulle ha overvåket Epstein den kvelden han ble funnet død på cellen. De er siktet for å ha forfalsket loggbøkene i fengslet slik at det fremstår som om de sjekket fangene mens de i virkeligheten sov eller surfet med nettet.

