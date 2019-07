Kilde: Fransk påtalemyndighet går inn for tiltale mot Air France

Det opplyser kilder i det franske rettsvesenet til nyhetsbyrået AFP. Fransk påtalemyndighet har konkludert med at Air France var klar over at Airbus 330-flyet hadde problemer med fartsmålerinstrumentet, men ikke informerte eller trente opp piloter i hvordan de skulle håndtere problemene.

228 personer mistet livet da flyet 1. juni 2009 styrtet Atlanterhavet under en storm. Undersøkelser viste at styrten skjedde som følge av problemer med å kontrollere flyets hastighet.

Det tok to år før flyet ble lokalisert, 3.900 meter under havoverflaten i Atlanterhavet utenfor Brasil. Flyet var på vei til Paris fra Rio de Janeiro.

Påtalemyndigheten mener det ikke er grunnlag for å ta ut tiltale mot flyprodusenten Airbus.