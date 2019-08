Våpenlobbyen i USA sier tvert nei til strengere lover

Den amerikanske våpenlobbyen National Rifle Association (NRA) gjorde det torsdag klart at de ikke har tro på at strengere lover ville ha forhindret massakrene i Texas og Ohio.

Leder for NRA Wayne LaPierre sier han har snakket med presidenten i etterkant av tragediene, som så langt har krevd 31 liv, men vil ikke si noe mer enn det. Ifølge The Washington Post skal NRA-sjefen ha advart presidenten mot å støtte skjerpede våpenlover.

– Jeg kommer ikke til å diskutere mine private samtaler med president Trump eller andre sentrale ledere om disse temaene. Men jeg kan bekrefte at NRA motsetter seg enhver lov som urettferdig krenker rettighetene til lovlydige borgere. Den ubehagelig sannheten er denne: Forslagene som blir diskutert av mange ville ikke ha forhindret de forferdelige tragediene i El Paso og Dayton, heter det i en uttalelse fra LaPierre.

Trump har ikke offentlig bekreftet å ha hatt samtaler med LaPierre etter massedrapene.

Krever endring

Over 200 amerikanske borgermestre har bedt Senatet avbryte sommerferien og vedta nye strengere våpenlover som følge av de to siste masseskytingene i USA.

To lover om strengere bakgrunnssjekk av våpenkjøpere er tidligere i år vedtatt av Representantenes hus, der demokratene har flertall, men hittil har det republikanske flertallet i Senatet blokkert en avstemning der. Presset er nå enormt for å få disse lovene gjennom. Demokratenes leder i Representantenes hus Nancy Pelosi og i Senatet Chuck Schumer sier at Trump torsdag forsikret dem på telefon at han vil se på disse lovene.

Senatets republikanske majoritetsleder Mitch McConnell sier samtidig at han torsdag snakket med presidenten om flere ideer til hva som kan gjøres. Det er imidlertid ikke aktuelt å be senatorene avbryte sommerferiene, men han mener noe må skje når de møtes igjen til høsten.

Noe må skje

McConnell, som for tiden har demonstranter utenfor hjemmet sitt i Louisville, sa til en radiostasjon i Kentucky at både han og presidenten ivrer etter å få til noe.

– Det vi ikke kan gjøre, er å ikke få noe gjort. Det jeg ønsker å se her, er en endring, sa McConnell, og nevnte alt fra bakgrunnssjekk av folk som kjøper våpen til å beslaglegge våpen fra personer som anses å være en trussel mot seg selv og andre.

Trump sa tidligere i uka at han støtter et lovforslag som vil stanse salg av våpen til personer med psykiske helseproblemer. Det står i kontrast til at Trump, kort tid etter at han overtok etter president Barack Obama, reverserte et lovforslag iverksatt av forgjengeren som ville gjort det vanskeligere for personer med sinnslidelser å kjøpe skytevåpen.