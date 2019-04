Kirke angrepet i Burkina Faso

Søndagens angrep er det første mot en kirke i det vestafrikanske landet siden et islamistisk opprør brøt ut i regionen, ifølge nyhetsbyrået AFP.

– Uidentifiserte væpnede personer har angrepet en protestantisk kirke i Silgadji og drept fire medlemmer av menigheten, samt pastoren, sier en ikke navngitt kilde i sikkerhetsmyndighetene til det franske nyhetsbyrået mandag.

Minst to personer er savnet etter angrepet, ifølge kilden. Småbyen Silgadji ligger i nærheten av Djibo, hovedstaden i Soum-provinsen nord i Burkina Faso.

Burkina Faso ligger i Sahel-regionen, som har vært åsted for flere blodige angrep fra væpnede islamister de siste årene.

Motorsykler

Både kristne og muslimske predikanter og imamer er blitt angrepet, hovedsakelig nord i landet. I februar ble den spanske presten Cesar Fernandez drept i et angrep som væpnede jihadister skal ha stått bak i Noaho sentralt i Burkina Faso.

Angrepet søndag skjedde akkurat da de troende var i ferd med å forlate kirken etter gudstjenesten, forteller et medlem av menigheten som ber om å få være anonym.

– Angriperne kom på motorsykler. De skjøt i lufta før de siktet på folk i forsamlingen, sier øyevitnet.

Mange drevet på flukt

Ulike væpnede islamister får skylden for den økende volden i Burkina Faso, deriblant gruppene Ansarul Islam, GSIM og IS' fløy i regionen. Uroen brøt ut i 2015 nord i landet, men også hovedstaden Ouagadougou og østlige deler av landet har blitt åsted for angrep.

Siden er totalt rundt 350 mennesker blitt drept, hovedsakelig i angrep der gjerningspersonene har sluppet unna, ifølge AFPs oversikt.

Det voksende islamistiske opprøret og regjeringens håndtering av uroen har så langt i år drevet titusener av mennesker på flukt fra flere landsbyer, ifølge Human Rights Watch (HRW).

– Lever i frykt

– Mange mennesker er drept i det som utgjør en dramatisk forverring av menneskerettssituasjonen nord i Burkina Faso, sa HRWs Sahel-direktør Corinne Dufka i mars.

– Landsbybeboere lever i frykt ettersom både væpnede islamister og regjeringsstyrker har vist fullstendig forakt for menneskeliv, sa hun.

Det bor rundt 20 millioner mennesker i Burkina Faso, som er et av verdens fattigste land.

Til sammen er over fire millioner mennesker fordrevet fra sine hjem som følge av en opptrapping i volden i landene Sahel-regionen, blant dem én million bare det siste året, ifølge FN.