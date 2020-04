Lyspunkter i Spania og Italia – USA stålsetter seg

Både i Spania og Italia letter presset på helsevesenet etter at antall nye koronasmittede synker. Imens forbereder USA seg på «sin tristeste uke noensinne».

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Palmesøndag ble feiret på taket til kirken Sao Pio X i Roma. En kvinne følger med fra balkongen. Nå håper italienerne at det verste er over. Foto: Foto: Mauro Scrobogna / LaPresse via AP / NTB scanpix

NTB-AFP-AP

Sykepleieren Brian Stephen tar en pause fra jobben ved Brooklyn Hospital Center. Foto: Foto: Kathy Willens / AP / NTB scanpix

En kvinne gir blod på en mobil Røde Kors-enhet i Roma lørdag. Nå mener italienske leger å se et ørlite lys i enden av en lang og mørk tunnel. Foto: Foto: Mauro Scrobogna / LaPresse via AP / NTB scanpix

Nærmere 1,3 millioner mennesker hadde mandag formiddag fått påvist koronasmitte, og tallet på døde passerte 70.000. Tilstanden for ytterligere 46.000 som får intensivbehandling, blir betegnet som alvorlig eller kritisk.

Italia topper lista over land med flest koronarelaterte dødsfall, nærmere 16.000, men der mener legene å se et ørlite lys i enden av en lang og mørk tunnel.

Søndag meldte Italia om 525 nye dødsfall det siste døgnet, det laveste tallet på to uker. Nærmere 130.000 av de 700.000 som til nå er testet for koronavirus i Italia, har testet positivt, men antallet nye, daglige smittetilfeller ser ut til å falle.

– Dette er gode nyheter, men vi må ikke hvile på laurbærene, konstaterer lederen for sivilforsvaret i landet, Angelo Borrelli.

Mer stabil

Spania meldte søndag om 674 dødsfall, den laveste økningen på ni dager. Der har nærmere 132.000 av de 355.000 som er testet, fått påvist smitte.

På et feltsykehus i en messehall i Madrid markerer helsepersonellet hver utskrivelse med applaus.

– Situasjonen er mer stabil. Antallet pasienter på intensivavdeling øker ikke lenger mye, og vi har begynt å skrive ut ganske mange, forteller sykepleieren Empar Loren.

Ifølge en talskvinne for helsemyndighetene opplever praktisk talt alle regionene i Spania en relativt positiv utvikling nå. Det betyr også at presset på sykehusene og intensivavdelingene avtar.

Samtidig har Spania gått forbi Italia når det gjelder flest bekreftede smittetilfeller.

Italia er imidlertid fortsatt det landet i verden med flest registrerte dødsfall knyttet til utbruddet. 15.889 har dødd i Italia etter å ha blitt smittet av viruset.

Varsler økonomisk nedtur

Også i Frankrike blir færre innlagt på intensivavdeling, og det daglige dødstallet er på vei ned. Men samtidig varsler finansminister Bruno Le Maire at landet i år trolig vil oppleve den verste resesjonen siden annen verdenskrig.

– I år havner vi trolig langt under minus 2,2 prosent. Det viser hvilket økonomisk sjokk vi nå står overfor, sier han.

Også i Iran meldes det nå at antall nye smittede synker gradvis, men myndighetene understreker at situasjonen langt fra er under kontroll. Der er det 3.739 registrerte dødsfall som følge av covid-19.

Vil lempe på restriksjoner

De siste dagene har flere land i Europa varslet at restriksjonene forlenges, noen av dem til mai og juni. I andre land, som Østerrike og Tsjekkia, gir myndighetene signaler om at det kan komme en oppmyking etter påske.

Østerrikes statsminister Sebastian Kurz sa mandag at småbutikker, hagesentre og byggvarehus kan få tillatelse til å åpne dørene fra 14. april, hvis de overholder strenge hygienekrav. Restauranter og hoteller må imidlertid holde stengt inntil videre.

I Tsjekkia vurderer myndighetene å oppheve utreiseforbudet etter påskeferien. Der diskuteres også muligheten for å la småbutikker gjenåpne.

Forferdelig uke

På den andre siden av Atlanterhavet, i USA, er det få oppløftende tegn å se. Koronaviruset sprer seg med eksplosiv fart, ikke minst i storbyer som New York, der over 123.000 hittil har fått påvist smitte.

Nærmere 4.200 er døde i New York, men dødstallet for hele landet nærmer seg 10.000. Intensivavdelingene og likhusene er overfylt.

Donald Trump har bedt sine landsmenn om å forberede seg på «en forferdelig uke», og få tror at det nedstengte landet kan åpne opp igjen rett over påske, slik presidenten har hevdet.

Fabrikker og butikker, sportsanlegg og kirker er stengt.

Pearl Harbor

USAs helsedirektør Jerome Adams tror også at de neste dagene vil kreve mange amerikanske liv.

– Dette kommer til å bli den tøffeste og tristeste uka. Det kommer til å bli vårt Pearl Harbor- og 11. september-øyeblikk, men denne gangen kommer hele landet til å bli rammet, sier han.

Over 2.300 mennesker ble drept under Japans angrep mot den amerikanske marinebasen Pearl Harbor 7. desember 1941, og nærmere 3.000 ble drept under terrorangrepene mot USA 11. september 2001.