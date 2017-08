Myndighetene i Catalonia: Tolv drept i Barcelona – to pågrepet

Den regionale presidenten i Catalonia, Carles Puigdemont, bekrefter at to personer er pågrepet etter terrorangrepet i Barcelona torsdag ettermiddag.

En mann har blitt drept i en skuddveksling med katalansk politi, men det er foreløpig ikke bekreftet om dette er en av gjerningspersonene. Mannen nektet å stoppe i en politikontroll, og kjørte ned to politimenn.

Myndighetene meldte tidligere at 13 personer ble drept i angrepet, men dette ble av Puigdemont nedjustert til tolv personer. 80 personer er skadd.

Islamistgruppen IS har tatt på seg skylden for angrepet via sitt nettsted Amaq. Det melder den amerikanske overvåkingsorganisasjonen SITE Intel Group, ifølge nyhetsbyrået Reuters.