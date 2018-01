EU vil gi bort gratis interrailbilletter til 18-åringer

Til sommeren kan tusenvis av tenåringer i EU reise hvor hen de vil i 30 europeiske land uten å betale en eneste krone for det. Tilhengerne mener det vil styrke Europa, mens kritikerne mener det er bortkastet pengebruk og et «propagandaprosjekt» for å gjøre unge til tilhengere av unionen.