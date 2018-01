Mange døde i brann på sykehus i Sør-Korea

Mange av ofrene for brannen fredag fikk store røykskader. Tilstanden er kritisk for ti av de skadde, ifølge helsemyndighetene i Sør-Korea.

TV-bilder fra sykehuset viste tykk, grå røyk som steg opp fra bygningen, som var fullstendig omringet av brannbiler.

– To sykepleiere har sagt at de så flammer bryte ut i akuttmottaket, forteller brannsjef Choi Man-Woo.

Årsaken til brannen er ikke kjent. I bygget på seks etasjer ligger det også et pleiehjem.

Ifølge politiet var det omkring 200 mennesker i bygningen da brannen brøt ut. Brannen skal ha startet i første etasje og ble slukket etter en time og 40 minutter.

Myndighetene opplyste på ett tidspunkt at 41 mennesker var omkommet, men tallet ble senere nedjustert til 37.

Brannen oppsto bare en måned etter at 29 mennesker døde i en brann på et treningsstudio i den sørkoreanske byen Jecheon. Fredagens brann er den verste i landet siden 2008, da 40 arbeidere omkom i en brann i et varehus i Incheon.