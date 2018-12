Republikanerne tapte valg – fratar guvernøren makt

Det republikanske partiet gikk på et sviende nederlag da demokraten Tony Evers vant over sittende guvernør Scott Walker i november. Men allerede før Evers er på plass i guvernørboligen, stikker motstanderne kjepper i hjulene på ham med en reformpakke som begrenser hva han kan foreta seg politisk.

Pakken inkluderer også endringer i gjennomføringen av valget i 2020, endringer som er ventet å gagne fremtidige republikanske kandidater.

Protesterte forgjeves

Nå beskyldes republikanerne for å tilrane seg makt, og demonstranter som samlet seg i delstatshovedstaden buet mot politikerne og ropte at de burde skamme seg. Det var likevel ikke nok til å stanse vedtaket, som fikk gjennomslag i begge kamrene. Avtroppende guvernør Walker har antydet at han vil sette sin signatur under vedtakene, og dermed ta dem inn i delstatens lovbok.

– Wisconsin har aldri opplevd noe lignende. Maktkåte politikere hastet gjennom omfattende lovendringer for å utvide sin egen makt og overstyre folkeviljen, sier Evers.

Republikanerne forsvarer derimot vedtakene og mener de skaper en bedre maktbalanse og dynamikk mellom guvernøren og delstatsforsamlingen.

– Demokratene har kommet med overdrivelse gjennom hele denne debatten, skriver forsamlingens leder Robin Vos på Twitter.

Strategi

Kritikere mener republikanernes handlinger er en del av en større strategi på tvers av flere delstater der partiet har beholdt flertallet i delstatsforsamlingen, men mistet det viktige guvernørembetet. I Michigan er en lignende kamp allerede i ferd med å utkrystallisere seg.

Ekspresident Barack Obamas tidligere justisminister sier den politiske manøvreringen er skammelig og advarer mot «å la demokratiet bli stjålet». Obamas tidligere valgkampsjef David Axelrod ser derimot lyset i enden av tunnelen.

– Republikanerne har gjort Demokratene i staten en enorm tjeneste, ettersom denne tilraningen av makt i ellevte time åpner for en enorm velgerreaksjon ved neste korsvei, mener Axelrod.