Demokratene gir Trump skylden for nedstengningen

– Nedstengningen var et stunt tilrettelagt av USAs president, et stunt som brøt med enhver rettferdighetssans og sviktet ikke bare folket vårt, men også verdiene våre, sa Stacey Abrams i et svar på vegne av demokratene til State of the Union-talen til president Donald Trump.

Abrams sa videre at hun mener det er «en skam» å bruke levebrødet til folk som en del av et politisk spill, og viste til at folk som ikke fikk lønn, måtte få mat fra frivillige.

I den tradisjonsrike talen tirsdag kveld manet Trump til samarbeid og understrekte nok en gang viktigheten av å bygge en mur ved grensa til Mexico – som var årsaken til nedstengningen. Et midlertidig budsjett er vedtatt, noe som betyr at det kan bli en ny nedstengning dersom demokratene og republikanerne ikke kommer til enighet.