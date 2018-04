Frykt og sinne i Damaskus

– Det er ikke annet å si enn at stemningen er laber etter nattens rakettangrep, sier Elizabeth Hoff. Den norske kvinnen er Verdens Helseorganisasjons (WHO) representant i Syria.

Det var i de tidlige morgentimene lørdag at USA, Storbritannia og Frankrike skjøt 110 raketter mot mål i Syria, hovedsakelig Damaskus–området. Den syriske regjeringshæren hevder å ha skutt ned 71 av rakettene, men tre mål ble rammet: Ett forskningssenter, der det visstnok jobbes med kjemiske våpen, og to militæranlegg.

Salvatore Di Nolfi, AP/Scanpix

Skaper frykt og sinne

Hoff forteller at det har vært en trygg atmosfære i Damaskus gjennom hele borgerkrigen, men at det er en helt annen stemning denne lørdagen.

– Her er det både redsel, frykt og sinne, men jeg føler meg trygg selv, sier WHO–representanten.

Hun gir uttrykk for at det er beroligende å vite at dette har vært et målrettet angrep, i forbindelse med det påståtte giftangrepet i Douma utenfor Damaskus.

– Selv opposisjonen her i Syria mener at det ikke har vært noe gassangrep i Douma, men det vil jo tiden vise. Etterforskningen tar til mandag, sier Hoff.

En dag av gangen

For WHO og de store hjelpeorganisasjonene er det enklere å operere i Syria nå som de fleste opprørsstyrkene er borte. Områder som har vært holdt av opprørerne har vært til dels umulige å komme inn i.

– Er det mange som flykter over grensen til Libanon?

– Det begrenser seg foreløpig. Det er helst folk fra de øvre samfunnslagene som har anledning til det nå, svarer hun.

– Tror du det er gjort med dette?

– Det er ikke godt å si. Vi får ta en dag av gangen.