Amerikanske Meghan Markle vil bli britisk statsborger når hun er vel gift med prins Harry. Det er en langdryg prosess.

Som i Norge og andre land er det krav om å ha bodd i landet en viss periode. Dette kravet er tre år dersom du er gift med en brite og fem år hvis du ikke er det.

Flere krav

Men ifølge britiske Home Office er det flere krav som stilles:

Du må ha «god karakter», ha god mental helse («Be of sound mind»), kunne engelsk og ha permanent oppholdstillatelse i landet.

Dessuten skal du bestå en «Livet i Storbritannia-test» som består av 24 spørsmål som alle har fire svar-alternativ.

Ett av spørsmålene som Meghan garantert vil svare riktig på er dette:

Hvem er dronning Elisabeth II gift med?

A) Prins Harry, B) Prins Phillip, C) Prins Charles, D) Prins William.

Men alle spørsmålene er kanskje ikke like enkle.

Hvem bygde Tower of London?

A) Henry VIII, B) Henry VII, C) Wilhelm Erobreren, D) Oliver Cromwell. (Riktig svar er A)

Kontroversiell test

Testen er kontroversiell, og mange utlendinger synes den er både unødvendig og kostbar, den koster 50 pund (550 kr). To millioner utlendinger har tatt testen.

Toby Melville / Reuters Scanpix

Den amerikanske forfatteren og debattanten Thom Brooks har selv gjennomført den - han ble britisk statsborger i 2011. Han irriterte seg så mye at han skrev en bok om den.

Nå skriver han i en artikkel i The Huffington Post at testen totalt inneholder 3000 fakta og 278 historiske datoer. Et spørsmål er høyden på London Eye (443 fot), alderen på klokken Big Ben (150 år) og navnet på landets første indiske restaurant og dens eier (Hindoostane Coffee House eid av Sake Dean Mahomet).

Alastair Grant / AP-foto Scanpix

Større problemer

Men Meghan Markle vil uansett få større utfordringer enn denne prøven. Den nådeløse, tabloide pressen i Storbritannia har allerede kastet seg over henne og hennes familie. Moren er ganske fattig, faren er konkurs, halvbroren Tom Markle Jr (51 år) ble arrestert etter at han holdt en pistol mot tinningen til kjæresten («men det ble aldri noen rettssak»), mens halvsøsteren Samantha (som Meghan ikke har hatt kontakt med på mange år) skal skrive bok og avsløre detaljer fra barndommen.

Og Meghans niese TJ Dooley (26 år) skal i følge The Sun komme til bryllupet i mai «uansett om jeg blir invitert eller ei». Hun gleder seg veldig.

La oss håpe Meghan Markle tåler en støyt. Og Harry.