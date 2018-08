John McCain, krigsfangen som ble senator

En erfaren utenrikspolitiker merket av krigens råskap har deltatt i sin siste votering i Kongressen.

McCain var nærmest forutbestemt til å gå inn i de militæres rekker, ettersom både faren og bestefaren var admiraler. Han ble utdannet ved det amerikanske marineakademiet og begynte som flyger i sjøforsvaret.

Under Vietnamkrigen slapp McCain så vidt unna med livet i behold da hangarskipet Forrestal i 1967 ble rammet av en katastrofal brann. Samme år ble han skutt ned under et bombetokt over Hanoi. Sterkt skadd ble han tatt, tidvis utsatt for tortur og satt som krigsfange fram til 1973. Vietnamkrigen merket ham fysisk for resten av livet.

Helt

Desto større var skandalen i juni 2015 da presidentkandidat Donald Trump snakket nedlatende om McCains status som krigshelt, til tross for hans nesten seks år i fangenskap, som gjest ved «Hanoi Hilton».

– Jeg liker folk som ikke ble tatt, sa Trump. Han kunne ikke skjønne hvorfor han skyldte McCain en unnskyldning.

McCain reagerte på vegne av alle krigsfanger. Selv var han ikke opptatt av temaet.

Refser

Sommeren 2017 fortalte McCain at han hadde fått en kreftsvulst i hjernen. Svulsten ble operert bort, men legene ga ham en dårlig prognose og senatoren trakk seg tilbake til ranchen sin i Arizona, hjemstaten som han i seks perioder representerte i Senatet.

Noen uker senere karret han seg likevel tilbake til Senatet der han først sluttet opp om Trumps forsøk på å slå en strek over forgjengeren Barack Obamas helsereform, for deretter å lange ut mot egne partikollegaer og demokratenes manglende evne og vilje til å samarbeide.

Noen dager senere var han en av tre senatorer som stemte mot et forslag fra eget parti om ny helsereform, noe han også gjorde to måneder senere. Trumps lyktes dermed ikke med å slå en strek over Obamacare, slik han hadde lovet i valgkampen.

Samarbeid

Vennskapet og samarbeidet med krigsmotstanderen og demokraten John Kerry gjorde at den unge politikeren McCain entret den politiske arena med en sterkt tro på rasjonelt samarbeid over partigrensene.

Idyllen var ikke langvarig. Illusjonen brast da en serie sterkt splittende hendelser feide over Washington: Gingrich-revolusjonen, Clinton-skandalene, politiseringen av høyesterett gjennom striden mellom Bush og Gore om hvem som hårfint vant opptellingen etter presidentvalget i 2000.

Senere fulgte 9/11, obstruksjonen fra Tea Party-bevegelsen og de to Bush-krigene som USA gikk inn i.

Feilgrep

Den militære oppveksten og utdannelsen til McCain tok overhånd. Han ble leder for heiagjengen i Kongressen da amerikanske styrker bokstavelig talt veltet Saddam Hussein fra sokkelen i april 2003.

Og han mistet mye respekt fra sine motstandere i Kongressen da han som presidentkandidat i 2008 valgte Sarah Palin som sin visepresidentkandidat. Fornuft og sømmelighet, verdier som McCain hadde kjempet for, gikk trange tider i møte.

Trass i sin støtte til militære løsninger var han likevel prinsippfast når det gjaldt motstand mot tortur, åpenbart på grunn av egne erfaringer fra Vietnam, og han var kritisk til fangeleiren på Guantanamo-basen.

Han var også en av republikanerne som tok trusselen om klimaendringer på alvor.

Trump-kritikk

Siden 2016 har senatoren vært blant de mest profilerte republikanske kritikerne av Donald Trump. 81-åring har blant annet anklaget presidenten for å være naiv og egoistisk og for å sympatisere med autokrater.

Trumps nylige møte med Russlands president omtalte McCain som «en av de mest skammelige opptredenene av en amerikansk president» i manns minne.

24. august opplyste familien at McCain hadde valgt å avslutte kreftbehandlingen, og allerede dagen etter, 25. august, kom meldingen om at han var død.

Før han tok farvel, gjorde han det klart at Trump ikke var velkommen i begravelsen.