Medier navngir Khashoggi-mistenkte

Den saudiarabiske etterretningsoffiseren og tidligere diplomaten Maher Abdulaziz Mutreb spilte «en sentral rolle» da regimekritikeren og journalisten Jamal Khashoggi forsvant under et besøk på landets konsulat i Istanbul, melder CNN.

TV-stasjonen viser til en kilde med innsyn i det tyrkiske etterforskningsmaterialet som angivelig konkluderer med at Khashoggi ble drept og partert av en saudiarabisk dødsskvadron inne i konsulatbygningen 2. oktober.

Mutreb var en tid førstesekretær ved Saudi-Arabias ambassade i London, omtales som offiser i landets etterretningstjeneste og skal ha nære bånd til kronprins Mohammed bin Salman.

– Han var utlånt til en eliteavdeling innen den kongelige livgarde som har ansvaret for kronprinsens personlige sikkerhet, sier en saudiarabisk kilde til CNN.

Sammen med kronprinsen

Mutreb er å se på flere bilder fra Mohammed bin Salmans besøk i USA tidligere i år, og han dukker også opp på overvåkningsbilder av mennene i den angivelige dødsskvadronen som skal ha tatt Khashoggi av dage i Tyrkia.

15 saudiarabiske menn ankom Istanbul få timer før Khashoggi forsvant, og en tyrkisk avis trykket torsdag bilder som viser at Mutreb gikk inn i konsulatet to timer før Khashoggi.

Avisen Sabah trykket også bilder der han sjekker ut av et hotell og forlater Tyrkia med en stor koffert samme ettermiddag.

Ni av de 15 mennene i den angivelige dødsskvadronen arbeider for den saudiarabiske sikkerhetstjenesten, landets forsvar eller et saudiarabisk departement, ifølge The New York Times.

Fire av mennene kan knyttes til kronprinsens personlige livvaktstyrke, blant dem Mutreb, skriver avisen.

Gir etter for press

Saudi-Arabia nektet først all befatning med Khashoggis forsvinning, men fikk denne uka besøk av USAs utenriksminister Mike Pompeo og antyder nå at «noen» kan ha gått for langt.

Tyrkiske medier har gjengitt innholdet i det som skal være lydopptak fra bygningen, og dette skal levne liten tvil om at Khashoggi ble torturert og drept.

Amerikansk etterretning blir også stadig sikrere på dette, og president Donald Trump tror også at Khashoggi er død.

– Det virker absolutt slik. Svært trist, sa Trump ifølge Washington Post torsdag.

General får skylden

Ifølge The New York Times planlegger Saudi-Arabia nå, som følge av press fra USA, å erkjenne at Khashoggi ble drept på konsulatet.

Avisen har snakket med tre personer «med kjennskap til Saudi-Arabias plan», som angivelig går ut på å gi den saudiarabiske generalen Ahmed al-Assiri skylden for drapet.

Saudi-Arabia skal alt ha orientert Det hvite hus om planen, der det vil bli hevdet at Assiri fikk muntlig ordre fra kronprinsen om å pågripe Khashoggi, bringe ham til Saudi-Arabia og forhøre ham der.

– Enten misforsto Assiri kronprinsens instruksjoner, eller så gikk han ut over fullmakten og tok livet av dissidenten, skriver The New York Times.

General Ahmed al-Assiri var tidligere talsmann for den saudiledede koalisjonen som fører krig i Jemen, en krig kronprinsen tok initiativet til våren 2015 og som har kostet over 10.000 mennesker livet.

Assiri er kjent for å stå Mohammed bin Salman nær, har betydelig autoritet og kan selv verve personell til oppdrag i utlandet, ifølge avisen.

Leter etter levninger

Samtidig med at det spekuleres i hvem som beordret og utførte den angivelige likvidasjonen av Khashoggi, fortsetter tyrkisk politi etterforskningen.

Natt til fredag ble det ifølge Reuters lett etter Khashoggis levninger i Belgrad-skogen nord for Istanbul, og rundt byen Yalova.

Dette skjedde etter at kjøreruten til flere av det saudiarabiske konsulatets biler i tiden etter det angivelige drapet, var kartlagt, melder Sky News.

Krever uavhengig gransking

Frykt for at Tyrkia har egne interesser i saken, og at resultatet av det tyrkiske og saudiarabiske politiets etterforskning ikke nødvendigvis vil bli kjent, gjør at flere nå krever en uavhengig FN-gransking.

Menneskerettsorganisasjonen Amnesty International og Human Rights Watch (HRW) slutter seg til dette kravet, og det samme gjør presseorganisasjonene Reporters without Borders og Committee to Protect Journalists (CPJ).

– Å la saudiaraberne etterforske seg selv er som å gi dem en åpen dør til hvitmaling, så derfor etterlyser vi en etterforskning utført av FN, sier Louis Charbonneau i HRW ifølge Washington Post.

FN kan ikke innlede slik etterforskning uten at både Tyrkia og Saudi-Arabia ber om det, eller at Sikkerhetsrådet eller FNs menneskerettsråd gir mandat til det, sier en talsperson for FNs generalsekretær António Guterres.