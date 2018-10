Senatet nærmer seg avgjørelse om Kavanaugh

Senatorene vil få gjennomgå teksten i et sikret rom i Kongressen som brukes til konfidensielle saker. Om hele rapporten eller deler av den vil bli offentliggjort, er fortsatt uklart.

Senatets republikanske leder, Mitch McConnell, har varslet en avstemning fredag om hvordan den videre behandlingen av saken skal skje. De folkevalgte må da ta stilling til om deres Kavanaugh-debatt skal begrenses.

Dette betyr at den endelige avstemningen om høyesterettskandidaten kan skje lørdag, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Oppdatert bakgrunnssjekk

FBIs nye rapport er i praksis en oppdatering av bakgrunnssjekken som det føderale politiet tidligere har gjort av Kavanaugh.

Tre republikanske senatorer har så langt ikke sagt om de vil støtte ham, og overgrepsanklagene har bidratt til skepsisen. Dette var årsaken til at resten av partiet gikk med på den nye FBI-rapporten.

Men demokratiske senatorer frykter at granskingen ikke er grundig nok. Det hvite hus har lagt føringene for granskingen, og FBI skal ha unnlatt å snakke med flere sentrale vitner.

Psykologiprofessor Christine Blasey Ford, som i en høring i Senatet fortalte at Kavanaugh utsatte henne for et overgrep da han var 17 år, skal ikke ha blitt kontaktet av FBI.

I stedet har etterforskerne snakket med tre andre personer som var til stede på festen hvor overgrepet angivelig fant sted, skriver Washington Post.

– Ikke interessert i sannheten

Også advokatene til kvinnene som anklager Kavanaugh for overgrep, er misfornøyd med FBIs arbeid.

– De som har lagt føringene for FBIs etterforskning, har ikke vært interessert i å søke sannheten, heter det i en uttalelse fra Fords advokat.

At Det hvite hus bestemmer omfanget av FBIs bakgrunnssjekker, er imidlertid ikke uvanlig. Det er heller ikke uvanlig at innholdet i slike rapporter unntas offentlighet.

Ifølge avisa Wall Street Journal har Det hvite hus allerede lest vitneforklaringene i rapporten – uten å finne noe de mener underbygger anklagene mot Kavanaugh.

President Donald Trump har gjort det klart at han ikke tror på anklagene, og tirsdag gjorde han narr av Ford på et valgkampmøte i Mississippi.

De republikanske republikanerne som er usikre på om de kan stemme for Kavanaugh, har gjort det klart at de mislikte Trumps uttalelser.

– Å ta opp noe så sensitivt på et politisk folkemøte er bare ikke riktig gjort. Jeg skulle ønske han ikke gjorde det. Det er ganske opprørende, sier senator Jeff Flake.