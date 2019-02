May på ny tiggerferd i Brussel

Den britiske statsministeren har tryglet EU om hjelp etter at et knusende flertall i Underhuset i januar stemte ned utmeldingsavtalen hun og EU ble enige om i fjor.

Mays krav er at EU må gå med på endringer i avtalens kontroversielle løsninger for irskegrensa. Det har EU så langt nektet å gjøre.

Juncker har gjort det klart at han ikke venter noe gjennombrudd nå.

Plaster på såret

Kort tid før Mays ankomst møtte Juncker pressen i forbindelse med at Slovenias president Borut Pahor var på besøk.

Men Juncker var mer opptatt av å snakke om barbering enn om brexit.

I et forsøk på å forklare hvorfor han gikk med et plaster i ansiktet, fortalte Juncker at han hadde vært uheldig på badet.

– Jeg var 15 år gammel da jeg barberte meg for første gang. Da blødde jeg. I morges bestemte jeg meg for å prøve igjen. Dere ser hvordan det gikk, sa Juncker.

– Jeg bare tenkte jeg skulle nevne det så dere ikke tror at det er May som står bak.

Ingen forventninger

Juncker var derimot mer snakkesalig tirsdag. Da gjorde han det klart at det har vært for lite bevegelse i forhandlingene til å kunne forvente noen produktiv diskusjon med May.

Onsdag bekreftet han at dette fortsatt er tilfelle.

May, derimot, står fast på sitt krav om at utmeldingsavtalen må skrives om for å bli spiselig for britiske parlamentarikere.

Men noe slikt har EU ikke villet gå med på.

I stedet snakkes det om å tilby britene noen beroligende ord – i britisk presse døpt «Operasjon fikenblad».