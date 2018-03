Britisk politi: Russisk eksspion ble utsatt for nervegift

Opplysningene om nervegiften ble gitt av sjefen for politiets antiterrorgruppe, assisterende politikommissær Mark Rowley onsdag kveld. Han kunne ikke si noe nærmere om hva slags giftstoff det er snakk om.

– Men siden vi har fastslått at det er en nervegift som er brukt, behandler vi dette som et drapsforsøk. Jeg kan bekrefte at de to personene som ble syke, var utplukket som mål for drapsforsøket, sa han.

Skripal og datteren behandles nå sykehus og tilstanden betegnes som kritisk. En politibetjent som forsøkte å hjelpe, er også innlagt og tilstanden er kritisk.

Politiet understreker at drapsforsøket ikke utgjør noen helsefare for befolkningen i Salisbury, der Skripal og datteren ble funnet bevisstløse på en benk søndag ettermiddag.

Spekulasjoner

BBC melder at ytterligere to politibetjenter som var på stedet der Skripal ble funnet, ble behandlet på sykehus med symptomer som kløende øyne og tung pust, før de ble utskrevet.

Utenriksminister Boris Johnson varsler et kraftfullt svar dersom en utenlandsk statsmakt kan knyttes til forgiftningen. Han mener saken ligner på forgiftningen av Aleksandr Litvinenko i 2006.

Litvinenko var en tidligere russisk KGB-agent som hopet av til Storbritannia og som døde etter å ha drukket radioaktiv te, et dødsfall som en britisk dommer i en rapport mente var beordret av president Vladimir Putin.

Russland avviser

Den russiske ambassaden i London avviste tirsdag koblinger mellom den russiske stat og saken, og viser til at britiske medier har gitt inntrykk av at dette var en planlagt handling utført av russiske myndigheter.

Putins talsmann Dmitrij Peskov sa samme dag at Russland er ukjent med omstendighetene og at landet tilbyr seg å samarbeide hvis britisk politi ber om bistand.

Maria Zakharova, talskvinne for det russiske utenriksdepartementet, fulgte onsdag opp.

– Det som skjedde med Skripal har umiddelbart blitt brukt for å fyre opp under den antirussiske kampanjen i vestlige medier. Anklagene har til hensikt å forverre forholdet mellom Storbritannia og Russland, sa hun.