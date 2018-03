Russland raser etter at Boris Johnson knyttet Putin til nervegiftangrep

– Sjokkerende og utilgivelig, sier Putins talsmann, Dmitrij Peskov, om fredagens påstand fra utenriksminister Boris Johnson.

Han mener at Johnson med en slik uttalelse har brutt all diplomatisk protokoll.

Putin selv har ikke kommentert uttalelsen. Han har i liten grad blandet seg inn i ordkrigen som har utspilt seg mellom Russland og Storbritannia etter giftangrepet mot den tidligere dobbeltagenten Sergej Skripal og datteren Julia for snart to uker siden.

Statsminister Theresa May har sagt at det er «svært sannsynlig» at Moskva er ansvarlig for nervegiftangrepet. Men utenriksminister Boris Johnson går skrittet videre. Han peker direkte på Putin.

– Vi mener det er overveiende sannsynlig at det var hans beslutning å beordre bruken av nervegift på åpen gate i Storbritannia, på Europas gater, for første gang siden andre verdenskrig, sier Johnson.

Dagen i forveien sa utenriksministeren at han mener det er overveldende beviser for at Russland sto bak.