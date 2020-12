Alle voksne i Sverige skal få vaksine i første halvdel av 2021

Alle svensker over 18 år skal få koronavaksine i løpet av først halvdel av 2021, sier sosialminister Lena Hallengren.

Sveriges sosialminister Lena Hallengren (S) opplyser tirsdag at alle voksne skal tilbys vaksine i løpet av første halvår av 2021. Foto: Naina Helén Jåma / TT / NTB

NTB-TT

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

– Alle personer som er 18 år og eldre, og de yngre i risikogruppene, skal vaksineres i løpet av det første halvåret, sier Hallengren på en pressekonferanse tirsdag kveld.

– Det finnes lyspunkter, det finnes en vår, sier Hallengren.

Svenske kommuner og regioner forbereder seg med full styrke for å være klare når en godkjent vaksine er tilgjengelig.

Fredag sa statsminister Stefan Löfven at planen var at massevaksinering skulle starte innen april.

Hallengren sier tirsdag at hun håper at vaksinering skal kunne starte allerede rundt årsskiftet. Hun sier at Sverige må ta ansvar og sørge for en høy vaksinasjonsgrad.

Vaksinering skal være gratis.