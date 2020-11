Biden blir sterkt bundet uten flertall i Senatet

Joe Biden får det stritt de neste årene med å få gjennom sine planer siden Demokratene sannsynligvis ikke får flertall i Senatet. Foto: Carolyn Kaster / AP / NTB

Et stort skår i Demokratenes glede over Joe Bidens sannsynlige seier, er at de neppe får flertall i Senatet. Det vil gjøre det vanskeligere for Biden å styre.