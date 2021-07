Dronningstatuer revet ned i Canada

To statuer av dronning Victoria og dronning Elizabeth II har blitt sprayet med rød maling og revet ned av demonstranter i Canada.

En hodeløs statue av dronning Victoria ligger veltet og rødmalt på bakken i Winnipeg i Canada. Foto: Kelly Geraldine Malone / AP / NTB

Hærverket knyttes til sinne som følge av en rekke funn av barnegraver ved internatskoler for urfolk den siste tiden, skriver BBC.

Demonstrantene i provinshovedstaden Winnipeg i Manitoba jublet da den prominente statuen av dronning Victoria falt fredag. Også en mindre statue av dronning Elizabeth II i nærheten ble revet ned.

Forrige helg ble flere katolske kirker satt i brann, også det knyttes til funnene av massegraver ved internatskolene. Mange av disse skolene ble drevet av den katolske kirken.

Trudeau forstår, men fordømmer

Statsminister Justin Trudeau fordømmer hærverket og kirkebrannene og kaller det uakseptabelt.

– Jeg forstår at det er et sinne der ute, både mot de føderale myndighetene og mot institusjoner som Den katolske kirken. Det er på sin plass og fullt forståelig med tanke på den skammelige historien. Men i stedet for å ødelegge bør vi komme sammen og jobbe for forsoning, sa Trudeau på en pressekonferanse fredag.

Statueveltingen sammenfalt med Canada Day, som er en årlig markering av at landet ble grunnlagt av britiske kolonister i 1867.

Assimilering av urfolksbarn

Mer enn 150.000 canadiske urfolksbarn ble tatt fra familiene og ble tvunget til å gå på internatskoler på 1800- og 1900-tallet. Målet var å assimilere dem inn i samfunnet med makt.

Det er anslått at minst 6.000 barn døde mens de gikk på disse skolene. Ofte ble de plassert i skitne hus som var dårlig bygd og uten noe særlig varme.

Den siste måneden er det funnet mer enn tusen umerkede graver ved minst tre internatskoler. Canadiske urbefolkningsgrupper har bedt myndighetene om å granske alle landets tidligere skoler for urfolk.