Politiet: Krangel utløste trolig skytingen på kjøpesenter i Wisconsin

Flere personer ble fredag skutt på et kjøpesenter i en forstad til Milwaukee i delstaten Wisconsin. Skytingen skal ha skjedd etter en krangel.

Skadde personer fraktes vekk fra Mayfair Mall i ambulanser etter en skyteepisode fredag. Foto: WISN-TV via AP/NTB

NTB

Publisert: Publisert: Nå nettopp

På en pressekonferanse fredag kveld opplyste politisjefen i Wauwatosa at åtte personer er skadd, en av dem er en tenåring. Gjerningspersonen var ikke på stedet da politiet ankom, sier politisjefen.

Politisjefen opplyser at det florerer flere falske rykter om gjerningspersonens identitet, men at det politiet vet er at det dreier seg om en hvit mann i 20- eller 30-årene som ennå ikke er identifisert eller pågrepet.

Politiet skriver senere fredag på Twitter at skytingen trolig skjedde som følge av en krangel som oppsto på kjøpesenteret. Kjøpesenteret er gjennomsøkt og erklært trygt.

– Svært aktiv situasjon

– Foreløpig etterforskning gjør at vi tror denne skytingen ikke var en tilfeldig hendelse. Vi vil fortsette å avhøre de mange vitnene og ofrene for å identifisere og pågripe gjerningspersonen, skriver politiet på Twitter.

De skadde er fraktet til sykehus, men ingen av dem skal ha livstruende skader.

Skytingen startet rundt klokken 15 fredag. Politiet opplyste til nyhetsbyrået AP at det dreier seg om «en svært aktiv situasjon» på Mayfair Mall i Wauwatosa utenfor Milwaukee.

Milwaukee Journal Sentinel melder at en av de første politibetjentene som ankom stedet fant to personer som var skutt.

Gjemte seg i bygget

Flere politienheter tok seg inn i bygget i jakten på gjerningspersonen. Samtidig evakuerte de personer som hadde gjemt seg inne i bygget da skytingen startet.

– Vi jobber midt i kjøpesenteret, så vi så ingenting. Vi hørte en høy lyd, og forsto at det var skyting. Vi løp i sikkerhet. Jeg håper politiet finner oss snart, sier Jocelyn til WISN-TV på telefon fra innsiden av bygget.

Hun opplyser at de hørte minst 15 skudd før de gikk i dekning. Flere ganger underveis i intervjuet forteller hun at hun hører skriking utenfor sikkerhetsgjerdene hun gjemmer seg bak.

Intervjuet ble avbrutt da politiet kom til området hun og flere andre gjemte seg i. De ble bedt om å ta hendene i været og la seg eskortere ut av bygget.