Flere tusen samlet seg til koronaaprilsnarr i Brussel

Politiet i den belgiske hovedstaden Brussel så seg nødt til å gå inn med opprørspoliti og vannkanon for å spre en stor menneskemengde i en park torsdag.

Folk flykter fra politiets vannkanoner i Brussel torsdag. Foto: Fran Seco / AP / NTB

NTB-AFP-AP

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Flere tusen mennesker skal ha samlet seg i Bois de la Cambre, sørøst for sentrum i byen, for å delta på «La boum» («Festen»), en falsk festival som ble lansert som en aprilsnarr, skriver Brussels Times.

Bilder fra stedet viser unge som danset og festet, mens de brøt forbudet mot forsamlinger på mer enn fire mennesker utendørs. Ifølge avisa Le Soir kan det ha vært opptil 5.000 mennesker i parken. Politiadvokaten i Brussel uttalte allerede før arrangementet at alle som brøt mot koronarestriksjonene risikerte straffeforfølgelse.

Rundt klokka 17 trakk politiet inn i parken for å rydde bort menneskemengdene, noe som førte til en større konfrontasjon der flasker og andre gjenstander ble kastet mot politiet. Journalister fra nyhetsbyrået AFP forteller at minst én politimann ble såret og flere festdeltakere pågrepet.

Etter hvert trakk politiet inn med vannkanoner, hester og pepperspray. En rekke videoer fra stedet viser kamper mellom festdeltakere og politiet.

Festivalarrangørene uttrykte gjentatte ganger i sosiale medier at det dreide seg om en aprilsnarr, uten at dette så ut til å stagge ivrige brusselboere. Byens parker har vært fylt med mennesker som vil nyte det uvanlig varme vårværet hele uka.

En gruppe som kaller seg The Abyss har reklamert for et lignende arrangement i en annen park i Brussel på langfredag. Gruppa skriver de ikke er imot myndighetenes koronastrategi, men kjemper for innbyggernes rettigheter til å samles utendørs.