WHO: Ekstremt usannsynlig at koronaviruset kom fra et laboratorium

Tirsdag ble de foreløpige resultatene fra WHOs fire uker lange opphold i Kina presentert på en pressekonferanse i Wuhan. Ng Han Guan / AP / NTB

Peter Ben Embarek (t.v.) og Marion Koopman fra WHO på pressekonferansen. Ng Han Guan / AP / NTB

Ekspertene fra Verdens helseorganisasjon (WHO) mener det er «ekstremt usannsynlig» at koronaviruset oppsto på et laboratorium i Wuhan, slik noen har hevdet.

