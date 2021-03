Studie: Koronavaksinene til Pfizer og Moderna 90 prosent effektive

Koronavaksinene til Pfizer og Moderna er 90 prosent effektive mot koronainfeksjon, ifølge en amerikansk studie.

En dame mottar Moderna-vaksinen i Los Angeles i USA. Foto: Marcio Jose Sanchez / AP / NTB

NTB-AFP

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Studien, som har et datagrunnlag basert på 4.000 amerikanske helsearbeidere, viser at effektiviteten gjelder for alle typer symptomer.

Vaksinasjon med bare én dose gir dessuten også 80 prosent beskyttelse i to uker, ifølge studien.

Studien er gjennomført av det amerikanske folkehelseinstituttet CDC.

– Denne studien viser at vår nasjonale innsats for vaksinering fungerer, sier CDC-direktør Rochelle Walensky.