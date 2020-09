Publisert: Publisert: Nå nettopp

Den første av tre debatter mellom de to presidentkandidatene utviklet seg til en veritabel krangel full av munnhoggeri og avbrytelser. Det var ikke enkelt å ta til seg noe politisk budskap fra det som må være den fæleste presidentdebatten gjennom alle tider.

Donald Trump var god i en sekvens der han snakket om lov og orden, men gikk på en diger blemme da han fikk servert en anledning til å distansere seg fra voldelige, ytrehøyre-tilhengere, men lot være.

– Proud Boys, stand back and stand by, sa Trump i det som ble en slags hilsen til én av USAs mest notoriske naziskinhead-gjenger som blant annet har fungert som livvakter for den straffedømte høyreaktivisten Roger Stone.

Ingen tvil om hvilken side presidenten står på der altså.

Joe Biden Foto: Patrick Semansky, AP/NTB Joe Biden Foto: Patrick Semansky, AP/NTB

Biden snakket til velgerne

Joe Biden som stort sett holdt hodet kaldt og var flink til å henvende seg direkte til velgerne gjennom kamera - i beste Ronald Reagan-stil - kom best fra debatten om helse og miljø.

Den tidligere visepresidenten fra Det demokratiske partiet lykkes også med å selge inn budskapet om at USA befinner seg i en kamp om nasjonens sjel. I denne kampen er det Biden-kampanjens mål å male et mørkt og dystert bilde av Donald Trump som en president ute av stand til å håndtere koronapandemien, den økonomiske krisen og den sosiale uroen i landet.

Trump svarte på dette med å hevde at han «er for lov orden». - Jeg er for rettferdig lov og orden, kvitterte Joe Biden i en debatt der han snakket til velgerne, mens Donald Trump snakket til programleder Chris Wallace og motdebattant Joe Biden og mest av alt i munnen på dem.

Det spørs uansett om det er noe som helst å hente i slike debatter, for velgere som søker informasjon om hvem de skal stemme på.

Chris Wallace Foto: Morry Gash, AP/NTB

Ordstyrer Chris Wallace måtte gjentatte ganger bryte inn og gi Donald Trump tilsnakk for hans avbrytelser og avsporinger av debatten. USA har en president som rett og slett ikke vet å oppføre seg. Inntrykket av at Donald Trump er en barnslig og skamløs mobber ble forsterket av denne ukens tv-debatt.

Den sittende presidenten benyttet anledningen til på ny å så tvil om hvorvidt han vil respektere utfallet av valget. Han gjentok konspirasjonsteorier og løy om nær sagt alt han kunne. I den grad Donald Trump har hatt en strategi for den første presidentdebatten, må det ha vært å bringe Joe Biden ut av fatning for å få ham til å framstå som famlende og usikker.

Det fikk han ikke til.

Donald Trump Foto: JONATHAN ERNST, Reuters/NTB Donald Trump Foto: JONATHAN ERNST, Reuters/NTB

Trump må moderere seg

Dersom noen fikk et godt inntrykk av Donald Trump i denne debatten, må det ha vært hans egne kjernevelgere, men det er ikke dem han behøver å overbevise for å vinne valget. Trump ligger etter Biden på meningsmålingene. Han trenger å vinne nye venner.

Den som skal på velgerfiske i innspurten av den amerikanske valgkampen kan fortsatt finne fine fangster i den moderate delen av velgermassen. Her handler gode valgkampsaker om helsepolitikk og økonomi, to felt den sittende presidenten fortsatt kan verve velgere på.

Fram mot den neste debatten må Donald Trump moderere seg kraftig og legge seg inn mot sentrum av det politiske landskapet, hvis han skal ha sjanser til å kapre nye velgere.

Det spørs om det ligger for ham.

På amerikansk tv var velgere som ennå ikke hadde bestemt seg for hvem de ville stemme på, samlet i et panel som diskuterte etter tv-debatten natt til onsdag.

– Var det ufint av Joe Biden å kalle Donald Trump en klovn, spurte programlederen.

– Vel, svarte én av velgerne, - hvis klovneskoen passer...