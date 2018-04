Comey: Trump er moralsk uskikket og en serieløgner

– Du kan ikke ha en president som ikke gjenspeiler verdiene jeg mener republikanere, demokrater og uavhengige verdsetter, sier Comey i et TV-intervju på ABC, ifølge The New York Times.

Avisen har fått tak i en gjengivelse av den fem timer lange samtalen ABC sendte et utdrag på en time av. Dette er det første TV-intervjuet Comey gjør etter at han fikk sparken som FBI-sjef i fjor.

«Hvis det var noen som helst sjanse for at president Trump og James Comey kunne unngått en fullstendig krig, vil den være borte søndag kveld», skriver The New York Times om intervjuet.

– Han slår meg som en over gjennomsnittet smart person som vet hva som foregår. Jeg mener ikke han er medisinsk uskikket til å være president. Jeg mener han er moralsk uskikket til å være president, sier Comey i intervjuet.

I tillegg sier Comey at Trump er en «serieløgner» som behandler kvinner som kjøttstykker.

Russland og Flynn

Comey sier også at han tror Russland kan sitte på informasjon om Trump som kan brukes til å utpresse presidenten.

– Jeg tror det er mulig. Jeg vet ikke. Dette er ord jeg aldri trodde jeg ville si om en president i USA, men det er mulig, sier Comey i intervjuet ifølge Washington Post.

Comey svarer også «mulig» på spørsmål om Trump prøvde å hindre etterforskningen av tidligere sikkerhetsrådgiver Michael Flynn under en påstått samtale i Det hvite hus. Det er noe som i så fall kan danne grunnlag for en riksrettssak.

Trump har nektet for at samtalen har funnet sted, men Comey insisterer på at den har det.

Ordkrig

Etter at utdrag fra Comeys nye bok ble offentliggjort i forrige uke, har Trump kalt Comey «svak», «en løgner» og «en slimål» som bør straffeforfølges.

I forkant av TV-intervjuet kom Trump med denne karakteristikken av den tidligere FBI-sjefen han sparket i fjor vår:

– Sleipe James Comey, en mann som alltid kommer dårlig ut (han er ikke smart!), vil gå inn i historien som den VERSTE FBI-sjefen, med stor margin!

Boken

I boken «A Higher Loyalty», som kommer ut denne uka, beskrives Trump som en mafiaboss-aktig type, som prøver å viske ut grensene mellom politimyndighetene og politikken.

Presidenten mener Comeys nye bok lar mange viktige spørsmål stå ubesvart.

– Som hvorfor han røpet hemmeligstemplet informasjon (fengsel), hvorfor han løy for Kongressen (fengsel), skrev Trump på Twitter.